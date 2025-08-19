Canoa: domani a Milano via ai Mondiali di velocità e ci sarà da tifare per i siciliani Burgo, Di Liberto e Schera

Sport

Il siracusano e i due palermitani tra le stelle azzurre della rassegna iridata in programma fino a domenica nelle acque dell'Idroscalo. Oggi alle 18,30 la cerimonia di aperura con il mitico Antonio Rossi

Un campionato del Mondo in casa per cominciare nella maniera migliore la corsa verso i Giochi di Los Angeles 2028. Da domani a domenica le acque dell’Idroscalo di Milano ospiteranno i Mondiali di canoa velocità con 24 azzurri in gara guidati dal d.s Paolo Tommasini, affiancato dal team leader.

Andrea Schera, Andrea Di Liberto, Girolamo Lomonaco, Maurizio e Samuele Burgo

E del gruppo di azzurri fanno parte tre campioni siciliani, il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) e i due palermitani Andrea Di Liberto (Gs Fiamme Azzurre) e Andrea Schera (Fiamme Gialle). E nello staff tecnico del d.s. Paolo Tommasini anche due tecnici siciliani, il siracusano Maurizio Burgo che è il papà di Samuele e il palermitano Girolamo Lomonaco del Cc Trinacria Palermo dove sono cresciuti Andrea Di Liberto e Andrea Schera.

Tommaso Freschi e Samuele Burgo bronzo ai recenti Europei con il K2 500

“Dopo i Giochi di Tokyo 2021 – fa il suo esordio Samuele Burgo che a Milano avrà il sostegno del papà Maurizio – ho fallito di poco l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 e così verso Los Angeles 2028 non voglio lasciare nulla al caso. Ai Mondiali sarò in gara con il K2 500, distanza olimpica dove ho già vinto lo scorso giugno in coppia col toscano Tommaso Freschi il bronzo agli Europei di Racice. Da Milano si comincia a fare sul serio e siamo pronti a fare bene fin dalle batterie e andare fino in fondo a questa rassegna iridata”.

Andrea Schera, Girolamo Lomonaco e Andrea Di Liberto

Nel K1 200 prova a ritornare in alto il palermitano Andrea Di Liberto: «Sono felice di essere qui, dopo l’infortunio dello scorso aprile sembrava impossibile e invece grazie alle cure sono qui a competere con i migliori al mondo e non vedo l’ora di cominciare”. Nel K1 1000 in acqua Andrea Schera: “Sono prontissimo e gareggiare in casa nella cornice dell’Idroscalo di Milano sarà molto emozionante e stimolante e spero tanto di fare bene”.

Il palermitano Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre)

Il palermitano Andrea Schera (Fiamme Gialle) in azione

Il siracusano Samuele Burgo (Fiamme GialleI in azione

IL PROGRAMMA DEI SICILIANI. Domani il primo a scendere in acqua all’Idroscalo sarà Andrea Di Liberto impegnato dalle 11 nelle batterie del K1 200; alle 13,50 via alle batterie del K1 1000 con Andrea Schera e giovedì invece toccherà a Samuele Burgo in coppia con Tommaso Freschi nelle batterie del K2 500. Le finali A per le medaglie sono in programma venerdì alle 15,46 (K1 200), sabato alle 14,55 la finale del K1 1000 e domenica alle 10,53 la finale del K2 500.

OGGI LA CERIMONIA DI APERTURA. Oggi alle 18,30 in programma la cerimonia di apertura dei Mondiali di canoa velocità in programma da domani a domenica 20 all’Idroscalo dove si sfideranno circa 1.400 gli atleti, in rappresentanza di 75 nazioni, in palio 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 della paracanoa.

Oggi a dare il via alla rassegna iridata saranno il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente dell’International Canoe Federation, Thomas Konietzko, il vicepresidente vicario della Federcanoa italiana, Antonio Rossi e il consigliere delegato all’Idroscalo della Città Metropolitana di Milano, Roberto Maviglia.

Il mitico Antonio Rossi con i due campioni siciliani, Andrea Schera e Samuele Burgo