Canoa: il mitico Peppe Scalco, 30 anni di servizio al 3° Nucleo Atleti della Fiamme Gialle di Sabaudia

Una grande festa per il leggendario Luogotenente C.S. in congedo per sopraggiunti limiti di età. In tutti questi anni ha dato lustro al centro laziale e al Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza. Il saluto del comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. Antonio Marco Appella e del presidente del Coni Luciano Bonfiglio

Una vita per lo sport, una vita al servizio del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Il Luogotenente C.S. Giuseppe Scalco dopo 30 anni di servizio al 3° Nucleo Atleti della Guardia di Finanza di Sabaudia, va in pensione e lascia le Fiamme Gialle per il congedo per sopraggiunti limiti di età.

Giuseppe Scalco nei trent’anni al servizio delle Fiamme Gialle, è riuscito con il suo operato a dare lustro alla città di Sabaudia che ospita il sodalizio gialloverde dal 1960. E al Comune di Sabaudia si è svolta la cerimonia di commiato con il sindaco Alberto Mosca ha rivolto un saluto particolare a nome suo e dell’intera cittadinanza: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ringrazio il Luogotenente Giuseppe Scalco per la sua appassionata opera che ha contribuito ad accrescere la rilevanza del ruolo del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle per lo sviluppo della pratica dello sport a Sabaudia”.

Il Gen. Antonio Marco Appella, il sindaco Alberto Mosca, Peppe Scalco, il presidente Luciano Buonfiglio e il Col. Gabriele Di Paolo

Al saluto erano presenti anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio; il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen. D. Antonio Marco Appella; il vicesindaco Giovanni Secci; il Vicecomandante Tecnico-Agonistico Fiamme Gialle Col. Gabriele Di Paolo; il Comandante del III Nucleo Atleti Magg. Danilo Cassoni; il Delegato allo Sport Consigliere Massimo Mazzali; il presidente onorario dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle Gianni Gola; l’ex comandante del Gs Fiamme Gialle Vincenzo Parrinello e il vicepresidente vicario Federcanoa Antonio Rossi e i familiari del festeggiato.

Il presidente Buonfiglio ha messo in risalto le caratteristiche che hanno contraddistinto Peppe nel suo lavoro: “Con poche parole e tanti fatti importanti Peppe Scalco sempre presente e preparato a gestire qualsiasi situazione ma mai arrogante, sempre discreto e rispettoso“.

Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, Peppe Scalco e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio

Anche il Generale Appella ha espresso parole di elogio: “Peppe Scalco rappresenta un esempio di appartenenza alle Fiamme Gialle in termini di dedizione, serietà e professionalità, valori e capacità messi a disposizione non solo a favore della canoa gialloverde ma anche di quella Nazionale. Il suo attaccamento ai nostri colori dovrà essere un modello per le nuove generazioni”.