Canoa: incontro Buonfiglio-Rossi a Milano in vista del consiglio

L'olimpionico diventerà il reggente FICK fino a nuove elezioni

ROMA, 01 LUG – Incontro a Milano tra il nuovo presidente del Coni, ex n.1 federcanoa, Luciano Buonfiglio e Antonio Rossi, vice presidente vicario della FICK. La federazione ha indetto un consiglio federale per il prossimo 4 luglio che sarà l’ultimo di Buonfiglio dopo le dimissioni per l’elezione da presidente Coni. Rossi, in quanto vicario, diventerà il reggente della federazione fino a nuove elezioni che saranno a 90 giorni dal momento in cui saranno indette (intorno a metà settembre). Nell’incontro a Milano, intanto, Buonfiglio e Rossi hanno parlato del passaggio di consegne per la gestione federale soprattutto in vista del mondiale di canoa e kayak che si terrà ad agosto sempre a Milano. Non è ancora noto se Rossi poi si presenterà anche per le nuove elezioni, un tema questo – secondo quanto si apprende – che non sarebbe stato trattato oggi.

