Canoa: la catanese Anastasia Insabella a soli 14 anni vestirà l’azzurro agli Europei e Mondiali juniores

Sport

Il talento dello Jomar Club Catania ha staccato il "pass" per le due prestigiose gare internazionali. Il Dragon Boat Catania svetta in Calabria

Non finisce mai di stupire Anastasia Insabella, classe 2009, canoista dello Jomar Club Catania. Dopo aver vinto ai tricolori junior contro avversarie più grandi e svettato all’International Race di Essen in Germania, Anastasia Insabella a soli 14 anni, per la gioia del papà Daniele vicepresidente della Federcanoa nazionale e presidente del Circolo Canoa Catania e della mamma Francesca Mazzullo un passato nell’atletica, ha staccato il “pass” per gli Europei juniores in programma a fine mese a Bratislava in Slovacchia e per i Mondiali juniores di fine luglio in Bulgaria.

La catanese Anastasia Insabella (Jomar Club Catania) a soli 14 anni in azzurro a Europei e Mondiali juniores

Anastasia Insabella nelle gare selettive svoltesi a Castelgandolfo ha dominato la scena vincendo il K1 1000 ragazze, l’argento nel K1 200 junior e ha chiuso con l’oro al collo nella distanza olimpica del K1 500.

I sei formidabili talenti della canoa velocità dello Jomar Club Catania

A Castelgandolfo hanno fatto bene anche gli altri talenti dello Jomar Club Catania: Sofia Di Grazia, bronzo nel K1 200 ragazze e hanno sfiorato il podio Carlo Trombetta, Manuel Moro, Ivan Russo e Rebecca Puleo.

La squadra del Dragon Boat Catania che ha dominato la scena in Calabria

DRAGON BOAT: DOMINIO DEL CIRCOLO CANOA CATANIA. E il Circolo Canoa Catania ha fatto festa anche per l’ennesima impresa firmata dall’equipaggio del Dragon Boat Catania guidato dal tecnico Tiziana Marletta e dal capitano-timoniere Fabrizio Messina. Per il secondo anno consecutivo, i dragoni catanesi hanno conquistano il Trofeo Nazionale Parco del Pollino a Mormanno in provincia di Cosenza sbaragliando il campo in tutte le categorie. Grandi emozioni le ha regalate la gara delle “donne in rosa”, donne operate di tumore al seno. L’equipaggio dell’Associazione “Il Filo della Vita”, che fa parte del Circolo Canoa Catania, conquistando due preziose medaglie d’argento sui 200 e 500.

Il tecnico Tiziana Marletta e il capitano Fabrizio Messina

“È stata una bellissima esperienza – sottolinea il tecnico Tiziana Marletta – abbiamo vissuto due giorni intensi in acqua negli Small Boat, che mi sono serviti per nuove considerazioni sugli assetti gara. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato e si sono prestati con entusiasmo a fare squadra. Questo trofeo lo dedico al nostro equipaggio speciale di donne in rosa, che hanno emozionato nel profondo ognuno di noi”.

L’equipaggio dell’Associazione Il Filo della Vita con Fabrizio Messina e Tiziana Marletta

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA