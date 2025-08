Canoa polo: le ragazze del Canottieri Jonica Catania sono le nuove campionesse d’Italia

Sport

Grande impresa firmata dalla squadra allenata da Sandra Catania al suo 17° scudetto come tecnico. Nelle file dei sardi dell'Ichnusa tricolori al maschile, determinanti i due catanesi Tommaso lampò e Francesco Barbagallo

La Sicilia torna sul tetto d’Italia nella canoa polo grazie all’ennesima impresa firmata dall’allenatrice Sandra Catania capace con la matricola Canottieri Jonica Catania di vincere il 17° scudetto da tecnico, una lunga striscia cominciata nel 1999 col tricolore vinto sulla panchina del Cus Catania e continuata con l’Academy Catania (2007), il Circolo Canoa Catania (2009) e i 14 dal 2011 al 2022 con la Pol. Canottieri Catania.

Festa finale per le neo campionesse della Canottieri Jonica Catania campionesse d’Italia

Oggi nella finale scudetto di Bacoli, il Circolo Canottieri Jonica ha messo in mostra la grande esperienza delle proprie giocatrici capaci contro il Rovigo di resettare in fretta la pesante e unica sconfitta della stagione subita il giorno prima nelle eliminatorie contro le venete che si erano imposte sul 4 a 0 e vincere lo scudetto con una rete capolavoro di Flavia Andolina da incorniciare.

Dirigenti, tecnici e giocatori e giocatrici della Canottieri Jonica Catania

“Uno scudetto meritato – fa il suo esordio Sandra Catania – che dedico alla mia società il Circolo Canottieri Jonica che ha creduto nel progetto in testa il presidente Luciano Sfogliano. Un titolo che porta la firma di un gruppo di ragazze che non si sono mai abbattute anche nei momenti più difficili”. Ora ci godiamo questo trionfo che riporta Catania sul tetto d’Italia nella canoa polo”.

Sandra Catania con le sue campionesse della Canottieri Jonica

La Canottieri Jonica dopo la sconfitta all’esordio contro il Canoe Rovigo, si era subito rifatta battendo il Cn Posillipo col punteggio di 6 a 2 e le sarde della Canottieri Ichnusa (3-1) che ha dato l’accesso alla finale contro le veneta vinta 1 a 0 con la rete di Flavia Landolina.

Il catanese Tommaso Lampò in azzurro

DOPPIA FESTA PER CATANIA: LAMPO’ E BARBAGALLO CAMPIONI AL MASCHILE. E per Sandra Catania è stata ieri una doppia festa visto che neanche il tempo di fare festa con le sue ragazze e s’è portata sulla panchina dei sardi del Circolo Ichnusa perchè in campo c’erano due suoi giocatori e c’è stata la doppia gioia. Il golden gol che ha dato il successo nella finale vinta contro Napoli porta infatti la firma di Tommaso Lampò su assist dell’altro giocatore catanese Francesco Barbagallo.

Francesco Barbagallo in nazionale

LE PROTAGONISTE. Ecco le straordinarie protagoniste della canottieri Jonica Catania campione d’Italia 2025: Flavia Landolina, Anna Esposito, Martina Barbagallo, Federica Mazzarino, Roberta Catania (capitano), Annika Eichert, Giulia Buonvenga, Paola Di Franca.