Canottaggio: Abbagnale e Tizzano, corsa a due per la presidenza

ROMA, 20 SET – Corsa a due tra Giuseppe Abbagnale e Davide Tizzano per la presidenza della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2025-2028. I due candidati hanno presentato i programmi e le squadre. “Al mio fianco, posso contare su sette dirigenti che, per esperienza nel mondo dello sport e per le proprie storie e competenze personali, possono garantire il prezioso supporto allo sviluppo del programma elettorale che trovate sul sito www.giuseppeabbagnale.it – ha detto Abbagnale – Questa per ora la mia squadra, in attesa di svelare i consiglieri in quota atleti e in quota tecnici: Leonardo Bernasconi, Daniele Masala, Giorgio Ongania, Martina Orzan, Luciana Reale, Roberto Pio Rizzi e Andrea Vitale. “FIC Futura” è il nome della lista a sostegno di Tizzano. “Sono orgoglioso di questo equipaggio, con cui mi appresto ad affrontare una delle regate più importanti: quella del rinnovamento dello sport che ha segnato oltre 40 anni della mia vita – ha detto Tizzano – In barca con me, ci sono donne e uomini di valore pronti a metter la loro passione e la loro esperienza, acquisita nei rispettivi campi professionali, al servizio delle società remiere”. Questo l’elenco dei candidati consiglieri: Walter Bottega, Massimiliano D’Ambrosi, Umberto Dentis. Rossano Galtarossa, Luana Porfido, Francesca Postiglione, Fabrizio Quaglino. A breve la squadra “FIC Futura” sarà completata da un dirigente.

