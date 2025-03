Canottaggio paralimpico: il catanese Carmelo Barcella ha stabilito un nuovo record del mondo

Sport. Catania

Ai Championships Italy Open di Roma, ancora una straordinaria impresa firmata dal campione etneo allievo alla Rowing Team Catania di Anna Ferrarello

Non finisce mai di stupire il campione paralimpico catanese Carmelo Barcella. In occasione dei Championship Italy Open di canottaggio indoor, una sorta di campionato mondiale paralimpico che ha visto la partecipazione di 56 società italiane e atleti di diversi parti del mondo (dagli Stati Uniti al Giappone, Grecia, Svezia, Cina, Brasile, Marocco, Tunisia, Germania, Romania, Francia, Ucraina, Serbia, Inghilterra e tante altre nazioni), Carmelo Barcella tesserato per il Rowing Team Catania, per la categoria Pr1 ha vinto e stabilito diversi record. All’esordio Barcella ha vinto i 2.000 metri e con il tempo di 12’21”01 ha stabilito il nuovo record mondiale migliorando il suo precedente limite (13’11”01).

il campione paralimpico catanese Carmelo Barcella (Rowing Team Catania)

Neanche il tempo di fare festa e Carmelo Barcella è tornato in gara vincendo i 500 metri col nuovo record italiano (3’02”; precedente 3’03″3) e per l’occasione è stato premiato da Paola Mancini (Canottieri Roma), campionessa del mondo di canottaggio indoor e detentrice del record mondiale sui 500 metri. In chiusura Barcella si è cimentato anche nella staffetta 4×500 mista e inclusiva insieme ai suoi compagni di squadre dal Rowing Team Catania: Maurilio Vaccaro, Anna Ferrarello e Gabriele Di Dio. Questo quartetto ha vinto l’argento dietro all’altra staffetta del Rowing Team Catania composta da Capizzi, Mirabile, Di Marco e Michele Di Dio. Le due squadre sono state premiati da Riccardo Dezi tecnico della nazionale italiana di canottaggio adaptive.

Carmelo Barcella sul podio premiato da Caroline Lucas, Paola Mancini e il d.t. della nazionale di canottaggio adaptive Riccardo Dezi

“Un record nel record – racconta felice Carmelo Barcella – che premia gli enormi sacrifici sopportati, gli allenamenti e la preparazione mirata alla disciplina del Rowing. Ero arrivato preparatissimo ai Championship Italy Indoor Rowing di Roma, visto che lo scorso gennaio a Catania avevo vinto e stabilito il nuovo record italiano sulla distanza temporale dei 4 minuti, percorrendo ben 660 metri“.

Carmelo Barcella sul podio dei 2.000 metri della Championships Italy Open di canottaggio

Un avvio di stagione da incorniciare per il campione paralimpico catanese, allievo di Anna Ferrarello, che detiene anche i record italiani sulle distanze dei 1.000, 6.000 e 10.000 metri.