Canottaggio paralimpico: il catanese Carmelo Barcella migliora il record del mondo dei 2000 metri

A Roma, nella prestigiosa Championships Italy Open, ennesima impresa dell'atleta della Rowing Team Catania

Non finisce mai di stupire il campione paralimpico catanese Carmelo Barcella. Dopo aver stabilito nel 2023 a Roma un record mondiale sui 2000 metri e due record italiani in occasione dei campionati italiani di canottaggio indoor rowing, lo scorso marzo sempre a Roma, ma stavolta nella storica palestra del Foro Italico, è stato tra i grandi protagonisti dei Championships Italy Open di canottaggio indoor rowing, svettando in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti arrivati da tutta Italia e diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti alla Grecia, Svezia, Cina, Giappone, Brasile, Ucraina, Serbia, Romania, Francia, Inghilterra, Germania, Marocco e Tunisia.

Ancora un record mondiale per il campione paralimpico catanese Carmelo Barcella

Carmelo Barcella, tesserato per il Rowing Team Catania, categoria PR1 (atleti che remano solo con braccia e pettorali), vinto la finale dei 500 metri e con 3’03”2, ha migliorato il record italiano che deteneva lui stesso con 3’32”03, ricevendo i complimenti di Caroline Lucas organizzatrice dell’evento romano.

Carmelo Barcella con Caroline Lucas organizzatrice del prestigioso evento romano

Il campione paralimpico catanese non si è fermato e ha partecipato e vinto sempre per la categoria PR1, la prova Olimpica sui 2000 metri, stabilendo il nuovo record mondiale con il tempo di 13’11”01 centesimi, migliorando di oltre 2’ il suo precedente primato iridato. Per l’occasione Carmelo Barcella è stato premiato dal campione mondiale di canottaggio Leonardo Calabrese, del Gs Carabinieri.

Carmelo Barcella premiato dall’iridato di canottaggio Leonardo Calabrese

E Carmelo Barcella ha chiuso le sue giornate romane cimentandosi anche in una frazione della staffetta 4×500 mista e inclusiva, insieme ai suoi compagni del Rowing Team Catania Carlo Capizzi, Giusy Gangitano e Daniela Toscano, con la squadra etnea che ha chiuso al 2° posto dietro il CC3 Ponti Roma, premiata da Riccardo Dezi, c.t. della nazionale italiana di canottaggio adaptive.

Carmelo Barcella con il d.t. azzurro Riccardo Dezi, l’iridato Leonardo Calabrese e tre ex campioni europei e mondiali di canottaggio

Un trittico straordinario per Carmelo Barcella che premia il grande lavoro fatto con la sua allenatrice Anna Ferrarello e che aveva dato già i primi frutti stabilendo a Catania altri record italiani sui 6 km (43’12”); sui 10 km (1h13’58) e sui 1000 metri (6’16”7).

Carmelo Barcella con la sua allenatrice Anna Ferrarello (Rowing Team Catania)

