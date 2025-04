Canottaggio:azzurro Kohl alla Oxford-Cambridge ‘orgoglio Italia’

agenzia

Domani storica regata universitaria, l'atleta 4/o a Parigi 2024

ROMA, 12 APR – Il canottaggio italiano entra, per la seconda volta in quasi 200 anni, nella storia della Boat Race. Domani l’azzurro Nicholas Kohl guiderà l’equipaggio di Oxford all’assalto di Cambridge in occasione della 170/a edizione (la prima è datata 1829) della celebre regata universitaria. Appuntamento sul tratto di Tamigi (6799 metri) compreso tra Putney e Mortlake. Cambridge è avanti 87 a 81 su Oxford. Dopo il quarto posto nel 4 senza alle Olimpiadi di Parigi, l’atleta della Canottieri Gavirate è pronto per questa nuova sfida. “Sono orgoglioso di poter rappresentare l’Italia – afferma Kohl – Da settembre mi sto allenando per esser pronto a esprimere tutto il mio potenziale: i valori di Oxford sono alti, con tre olimpici (l’americano Rusher e il neozelandese Mackintosh ndr) nei primi tre carrelli della nostra Ammiraglia, e, dopo la buona prestazione alla regata internazionale di Amsterdam, la nostra convinzione di poter avere la meglio su Cambridge è ulteriormente aumentata”. Kohl, classe 1998, una laurea in ingegneria, dal 2024 fa parte del 4 senza tricolore e, dopo il primo posto in Coppa del Mondo a Varese, vince l’argento agli Europei di Szeged. A Parigi l’esordio olimpico, concluso ai piedi del podio insieme ai compagni Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Abagnale. E ora diventa, dopo Roberto Blanda (1997), il secondo italiano a partecipare alla regata universitaria Oxford-Cambridge.

