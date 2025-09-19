Canottaggio:torna ‘Roma breast days- Rema Roma per la Vita 2025’

agenzia

La quinta edizione il 3 e 4 ottobre a Roma

ROMA, 19 SET – Conto alla rovescia per la V edizione della manifestazione “Roma Breast Days – Rema Roma per la vita” ideata e presieduta dal Professor Giovanni Dal Pra (Uoc Chirurgia Plastica della ASL Roma1 direttore generale: Giuseppe Quintavalle). L’evento si terrà il 3 e 4 ottobre a Roma tra la Sala rossa del Foro italico, le “Corsie Sistine” del Complesso Monumentale dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia e l’immancabile Tevere. Quest’anno Generali Italia Agenzia Labate Roma Clodio, sostiene e collabora con la manifestazione, nel pieno rispetto dei valori e della mission di gruppo sulla sfera della salute, partner di vita. La manifestazione quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma, Coni, Sport e Salute, Ordine di Malta, Asl Roma1, Federazione Italiana Canottaggio FIC, Federazione Italiana Nuoto FIN, Federazione Italiana Vela FIV e Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Sicpre. Il seguito evento si articola in due grandi appuntamenti: il congresso scientifico per riflettere sulle novità della ricerca e la regata sportiva di canottaggio sul Tevere. Sono due momenti ideati per unire salute, sport e solidarietà che si concentrano sui trattamenti dei tumori della mammella e sull’importanza della prevenzione e della riabilitazione attraverso l’attività sportiva. Quest’anno parteciperanno ben 20 equipaggi di sole donne e per la prima volta con una formula competitiva. La Squadra vincitrice porterà a casa un trofeo Challenge che investirà l’Istituzione rappresentata del titolo di Campione di Rema Roma per la Vita per l’intero anno. Presidenti onorari dell’evento sono Valerio Cervelli, Direttore della Chirurgia Plastica, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Carlo Magliocca, past President della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Daniele Masala, presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Diego Ribuffo, Direttore della Chirurgia Plastica, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Maurizio Valeriani Primario emerito di Chirurgia plastica. Il Congresso è un appuntamento ormai consolidato che riunisce a Roma le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e l’affiatamento dell’equipaggio di un 8 Jole in gara per la regata. L’evento rappresenta molto bene lo sforzo dell’Equipe Medica Multidisciplinare di una Breast Unit per aggiudicarsi la vittoria più grande: guarire le Pazienti. Le testimonial sono Simona Renata Baldassarre, Assessora alla Cultura e Pari Opportunità Regione Lazio, capitana dell’equipaggio, Isabella Rauti, Senatrice e Sottosegretario al Ministero della Difesa, capitana dell’equipaggio, Maria Spena, Componente del CDA Sport e Salute, il Generale Medico Vincenzo Campagna, Direttore del Policlinico Militare di Roma e Gianluca Franceschini Direttore della Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli, Attilio Parisi Rettore dell’Università Foro Italico, Paolo Barelli Presidente della Federazione Italiana Nuoto. Inoltre partecipano: Adriana Bonifacino, Responsabile Senologia IDI-IRCCS, presente con la rappresentanza dell’equipaggio Fondazione Incontra Donna; Patrizia Frittelli, Direttore della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Gemelli Isola e capitana dell’equipaggio, Annamaria Bianchi, Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e Capitana dell’equipaggio, Mimma Raffaele, Responsabile della Unità di Oncologia Medica della ASL ROMA 1 e capitana dell’equipaggio, Emilia Migliano, direttore della chirurgia plastica-dermatologica del San Gallicano e capitana dell’equipaggio, Antonella Campanale, dirigente del Ministero della Salute e capitana dell’equipaggio. Per le Donne della Stampa ci saranno la giornalista Claudia Cortegiani, capitana dell’equipaggio e l’attrice Livia Bonifazi, capitana dell’equipaggio Donne dello Spettacolo. Infine Giovanna Coltelli, Direttrice dell’Ufficio Mostre della GNAMC, capitana dell’equipaggio. Coordinatore della gara sarà Angelo Montana, con il coinvolgimento dei Circoli Canottieri di Roma: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Canottieri Aniene, C.C. Todaro, C.C. Roma, C.C. Lazio, Circolo Ondina, Circolo della Rai, Circolo Canottieri Tre Ponti. "Nelle sessioni scientifiche del Congresso – ha detto Dal Pra – verranno discusse le tecniche chirurgiche e le terapie di avanguardia che progressivamente hanno consentito di sfiorare il 90% di guarigioni nelle donne affette da tumore della mammella, dove comunque la prevenzione gioca un ruolo fondamentale". Gli appuntamenti: Venerdì 3 ottobre Sala Rossa Piscine del Foro Italico Ore 09.00 Apertura dei lavori e sessioni scientifiche del Congresso Breast days – Rema Roma per la Vita Ore 13.00 Presentazione delle Capitane e degli equipaggi che partecipano a Rema Roma per la Vita, regata di canottaggio – Sala Rossa Piscine Foro Italico Ore 14 Sede storica Reale Circolo Canottieri Tevere Remo Inizio gara di canottaggio sul Tevere partenza dal Galleggiante San Giorgio – Ponte Regina Margherita, Lungotevere in Augusta di fronte al civico 28 Corsie Sistine Complesso monumentale Santo Spirito in Saxia Ore 18.00 Saluti delle Autorità e messaggi inaugurali, apertura ufficiale del congresso Ore 18.30 Premiazione della regata Il Concerto della Banda musicale della Marina Militare, diretta dal Maestro – Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, concluderà la serata nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine. Sabato 4 ottobre 8.45 – 18.00 Corsie Sistine Santo Spirito in Saxia – Sessioni scientifiche

