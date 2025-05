Cantore e Caruso, dobbiamo seguire l’esempio di Gama

agenzia

Le due azzurre protagoniste 5/a puntata de 'Il Futuro è Donna',

ROMA, 02 MAG – Abbattere i pregiudizi e le barriere culturali per dare nuovo slancio allo sviluppo del movimento. Sofia Cantore e Arianna Caruso sono pronte a raccogliere il testimone da Sara Gama, che ha contribuito a portare il calcio femminile in una nuova dimensione. “La prossima battaglia da portare avanti dovrà essere quella della parità di genere”, sottolineano le due azzurre nella quinta puntata di ‘Il Futuro è Donna’, la webserie della Figc che affronta diverse tematiche sull’empowerment femminile per contribuire a una crescita di consapevolezza dell’intera società. “Come donne, non solo nello sport, abbiamo sempre dovuto lottare più dei maschi per ottenere delle cose che nel passato non erano affatto scontate – dichiara Cantore -. Gama ha fatto tanto per le calciatrici e ora anche noi sentiamo il dovere e la voglia di aiutare le più giovani”. Come? Lavorando tutte insieme per ottenere le stesse opportunità, non gli stipendi, dei colleghi. “La parità è avere accesso alle loro stesse strutture e a determinati diritti che non ci vengono ancora riconosciuti – ha aggiunto Caruso – siamo fortunate perché oggi il calcio oltre ad essere una passione è anche il nostro lavoro. Ma dobbiamo continuare a lottare per avvicinarci ulteriormente agli standard del calcio maschile”. La sesta e ultima puntata della webserie sarà pubblicata giovedì 8 maggio sulla piattaforma sostenabilia.it, creata per raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative della strategia di Sostenibilità sociale e ambientale della Federazione e per promuovere i valori fondamentali veicolati attraverso le 11 policy della Sostenibilità Uefa, come appunto la numero 3 dedicata all’uguaglianza e all’inclusione.

