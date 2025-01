Carapaz correrà il Giro, ‘penso di poterlo rivincere’

agenzia

'Il percorso è adatto a me, rivoglio la magliarosa'

QUITO, 18 GEN – L’ecuadoregno Richard Carapaz, campione olimpico a Tokyo 2020, correrà il Giro d’Italia, che ha già vinto nel 2019. Lo ha annunciato lui stesso, nel corso di una conferenza stampa, in cui ha parlato dei suoi programmi per il 2025 precisando che prenderà parte anche al Tour de France. Ma il suo obiettivo principale sarà il Giro, in cui si è anche piazzato secondo nel 2022. “Ho studiato il percorso, e credo che sia particolarmente adatto alle mie caratteristiche – le sue parole -. Mi piace in particolare la terza settimana di gara, e lotteremo per il titolo. Del resto lì abbiamo già fatto bene”. “Penso che quest’anno, con la EF-Education-EasyPost – ha detto ancora Carapaz -, abbiamo una squadra molto solida, e questo è uno dei fattori che può aiutarmi a rivincere il Giro. Sì’, rivoglio la maglia rosa”. Carapaz, che ora si allenando in patria, tornerà in Europa il 5 febbraio, e sarà al via, nella prima parte della stagione, a Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e giro di Catalogna. “Poi potrei fare anche la Liegi”, ha aggiunto. Per il resto, Tour a parte, si vedrà.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA