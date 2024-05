‘Caro Maestro’ racconta Maestrelli, Malagò ‘è patrimonio calcio’

agenzia

Presentato il libro sull'allenatore del primo scudetto laziale

ROMA, 03 MAG – “Questa è una storia formidabile, quello che Tommaso Maestrelli ha fatto nel calcio è quasi unico e ha rispecchiato il suo percorso di vita. Bello ricordarne la memoria e credo che sia un patrimonio di tutto il calcio italiano”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ricorda lo storico allenatore della Lazio del primo scudetto alla presentazione di ‘Caro Maestro’, libro scritto da Francesco Troncanelli, al Circolo Canottieri Lazio. “Ci sono degli allenatori che hanno fatto la storia all’interno di certe squadre – ha aggiunto Malagò -, chi è appassionato di calcio deve riconoscere che ha saputo conciliare il ruolo di allenatore, psicologo e padre. Quella squadra è diventata una storia a sé. Maestrelli è stato allenatore di 11 personalità molto forti, lui l’ha vissuta da padre oltre che con le competenze tecniche. A nome dello sport italiano non posso che ringraziare Maestrelli” Attraverso foto e documenti inediti, il libro racconta la figura del tecnico a partire dal rapporto con i giocatori fino agli omaggi riservati a Maestrelli, unico allenatore a ricevere tre Seminatori d’oro – uno per ciascuno dei campionati professionistici in cui ha svolto la sua attività – un francobollo, una via, un busto, un torneo internazionale e un impianto sportivo. Alla presentazione tanti volti della Lazio del passato tra protagonisti dello scudetto come Giancarlo Oddi agli ex giocatori come Michelangelo Sulfaro fino al presidente della Polisportiva Buccioni e al figlio dell’allenatore, Massimo Maestrelli.

