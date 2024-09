Casale arriva a Bologna, ‘la Lazio non aveva più fiducia in me’

agenzia

Difensore cerca riscatto:'Qui per tornare quello di due anni fa'

BOLOGNA, 03 SET – E’ l’ultimo arrivato in casa Bologna. E’ stato il giocatore più atteso, perché il difensore centrale era atteso fin dalla cessione di Calafiori. A prenderne il posto è Nicolò Casale, 26 anni proveniente dalla Lazio e in cerca di riscatto. “Sono qui – dice – per tornare quello di due anni fa: quello del secondo posto e della seconda miglior difesa con i biancocelesti”. A Bologna porta pure l’esperienza di chi sa quanto sarà dura riconfermarsi per i rossoblù dopo l’exploit Champions: “Qui c’è stato un cambio di allenatore, serve un po’ di tempo per sistemare le cose e ritrovare la forma di qualche infortunato. Per quello che mi riguarda, ho avuto una carriera in crescendo fino allo scorso anno, dove è successo di tutto a livello personale e familiare. Ci sono state difficoltà anche di ambiente, a Roma non sentivo più la fiducia. Qui voglio ritrovare la scintilla. C’è chi mi ha detto che è un passo indietro: io non la vedo così. Ringrazio Sarri, che mi ha fatto crescere tanto in attenzione, postura, calci piazzati: sono qui per portare la mia esperienza e rivivere le emozioni della Champions”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA