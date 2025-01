++ Caso Clostebol: Sinner ‘ottimista, non può accadere nulla’ ++

agenzia

Il n.1 del mondo: 'Mi hanno sempre detto che non era colpa mia'

ROMA, 13 GEN – “Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili: per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista”. Nella conferenza stampa post match agli Australian Open Jannik Sinner ha risposto così ad una domanda sul caso doping Clostebol che lo vedrà impegnato nell’udienza al Tas i prossimi 16 e 17 aprile: “Mi hanno sempre detto che non era colpa mia, che non c’era volontarietà e in più quello che avevo in corpo era un valore talmente basso che non credo potrà accadere nulla. Vedremo, io so quello che è successo, io so la verità e per me cambia poco”.

