Caso Farfalle diventa internazionale, Abodi ‘atlete vittime’

Ministro: 'non so perché debba esser squalificata Fgi'

ROMA, 03 APR – “Non so quale siano le ragioni per cui la Gymnastics ethic foundation dovrebbe squalificare la Federginnastica, penalizzando le atlete che sono vittime in senso generale”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato il caso degli abusi nella Fgi finito sul banco della Gymnastics Ethic Foundation a margine dell’evento nella Sala Zuccari del Senato “Sport e Pace”. La Gymnastics ethic foundation da tempo ha infatti avviato un dialogo con la Federginnastica che ha messo a disposizione gli atti in proprio possesso per il fascicolo aperto anche dalla fondazione internazionale sul caso. “A me interessa solo che venga fatta chiarezza e si metta in condizione l’opinione pubblica di capire cosa sia successo e sanzionare quello che va sanzionato. Mi affido agli organi di giustizia sportiva”, ha aggiunto Abodi.

