Caso scommesse: Baroni ‘una cosa assurda, da me mai contemplata’

agenzia

Il tecnico della Lazio sull'inchiesta che coinvolge giocatori

ROMA, 12 APR – “Sull’argomento delle scommesse nel calcio preferisco non entrare, ma credo che sia una cosa assurda e non l’ho nemmeno mai contemplata nel mio pensiero o in quello dei miei giocatori”. Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa il derby dice la sua sulla vicenda che vede coinvolti diversi giocatori di Serie A accusati di aver scommesso attraverso l’utilizzo di piattaforme illegali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA