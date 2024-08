Castrovilli “Lazio scelta facile, voglio aiutare il team”

agenzia

"Due anni di buio totale, non vedo l'ora di mettermi in gioco"

ROMA, 13 AGO – “Scegliere la Lazio è stato facile, l’ho voluta fortemente. Vengo da due anni di buio totale e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Spero che gli infortuni siano accantonati, per il ruolo è indifferente, io mi trovo bene quando gioco. Uno dei miei obiettivi sarà quello di tornare in Nazionale. Ho trovato un gruppo fantastico, con giocatori di qualità e voglio dare una mano a questa squadra. Sento quell’alchimia che in gruppo fa tanto per raggiungere grandi obiettivi. Vogliamo far divertire i tifosi e vincere”. Sono queste le parole di Gaetano Castrovilli, nuovo acquisto della Lazio, in conferenza stampa. Poi, su Baroni, l’ex viola ammette che “ogni allenatore ha i suoi metodi di preparazione, abbiamo messo tanta benzina, mi piace molto il gioco del mister perché gioca tanto a calcio, con un pressing molto alto. Mi piacciono le sfide, chiunque vuole essere un top in qualunque strada e spero di fare lo stesso percorso di Luis Alberto”. Infine un pensiero sul derby: “In tanti mi hanno già parlato del derby, vengo da Bari dove c’è un grande derby con il Lecce quindi conosco la pressione dei tifosi. Ce la metterò tutta per vincerlo”, conclude.

