Catania a Benevento per salire sull’ultimo treno per riaprire il campionato: tutte le scelte di Toscano

serie C

L’arma in più, stavolta sì, sarà il pubblico. A Benevento per la sfida clou della seconda di ritorno del campionato di Serie C, arriveranno 800 tifosi del Catania. C’è il permesso di trasferta, i rapporti tra i sanniti e i sostenitori rossazzurri sono più che amichevoli e durano da anni. Insomma sugli spalti sarà una festa di sport, in campo se le suoneranno di santa ragione perché la squadra di Toscano sa che può riaprire il campionato per sé stessa e per le altre concorrenti o dovrà accontentarsi di un inseguimento affannoso ma possibile verso la migliore posizione in chiave play off.

Formazione decisa

Il gruppo etneo continua ad allenarsi per cercare di arrivare alla sfida di domani nella migliore condizione possibile. Ma, a meno di aggiustamenti o sorprese dell’ultima ora, l’undici dei titolari è stato grosso modo individuato.Di Farroni in porta per l’esordio assoluto con il Catania si è parlato a lungo. La difesa a tre potrebbe essere confermata con Castellini a destra, Quaini centrale e Gega a sinistra. In mezzo posto riservato a De Rose e a Jimenez, sulle fasce potrebbero agire Raimo e Anastasio. In appoggio a Inglese sono favoriti Stoppa e D’Andrea.

Variazioni tattiche

Variazioni sul tema? Verna per una fase di non possesso più robusta in mediana con Jimenez avanzato è una delle soluzioni da non scartare. Carpani dietro Inglese in luogo di D’Andrea? Altra mossa che non si può considerare alternativa ma di pari valenza tattica. Ierardi in difesa e Castellini avanzato a centrocampo sulla corsia di sinistra? Tutto e il contrario di tutto può accadere visto che il Catania ha provato più soluzioni. Anche perché si profila la convocazione di Di Tacchio, appena recuperato dopo un lungo stop per infortunio, non al cento per cento della forma agonistica, ma il centrocampista si è già allenato a più riprese con il gruppo e potrebbe gradualmente rientrare per dare una mano a un settore, come il centrocampo, che ha appena perso Sturaro per un infortunio di entità non gravissima.La presenza di tanto pubblico a Benevento, ci riferiamo alla pattuglia dei tifosi etnei, potrebbe spostare gli equilibri di un duello che questa volta sarà supportato dai sostenitori ospiti e questo dato “rischia” di spostare determinati equilibri nei momenti topici dell’incontro.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro da Telecolor con collegamenti previsti un’ora prima del via, dunque alle 14. Alla fine della telecronaca saranno proposte le interviste ai protagonisti.

E il mercato?