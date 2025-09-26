serie C
Catania a Cerignola senza Caturano? E sui social è bufera sull’arbitro
Designato Striamo di Salerno. Per il centravanti parola allo staff medico
Scintille all’ora di pranzo durante le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie C. Per la partita Cerignola-Catania (domenica ore 17,30) è stato designato l’arbitro Stefano Striamo di Salerno, assistito da Alessandro Marchese (Napoli) e Luigi Ferraro (Frattamaggiore).
La scelta di un arbitro campano per un match delicato con implicazioni di alta classifica ha sollevato molte polemiche tra i tifosi del Catania, spingendo a reazioni accese sui social. Il direttore di gara sarà sotto osservazione, vista l’importanza della gara e le aspettative delle due squadre.
Intanto la squadra si prepara al match in Puglia: in panchina tornerà il vice allenatore Michele Napoli, visto che Toscano sconta una squalifica di due giornate. Nonostante si aspettasse il rientro di Caturano, il centravanti potrebbe essere escluso dalla trasferta e tornare disponibile solo per il match casalingo contro il Siracusa del 5 ottobre. La decisione finale spetterà allo staff medico e tecnico, che oggi comunicherà anche la lista convocati.