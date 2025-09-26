Sfoglia il giornale

serie C

Catania a Cerignola senza Caturano? E sui social è bufera sull’arbitro

Designato Striamo di Salerno. Per il centravanti parola allo staff medico

Di Giovanni Finocchiaro |

Scintille all’ora di pranzo durante le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie C. Per la partita Cerignola-Catania (domenica ore 17,30) è stato designato l’arbitro Stefano Striamo di Salerno, assistito da Alessandro Marchese (Napoli) e Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

La scelta di un arbitro campano per un match delicato con implicazioni di alta classifica ha sollevato molte polemiche tra i tifosi del Catania, spingendo a reazioni accese sui social. Il direttore di gara sarà sotto osservazione, vista l’importanza della gara e le aspettative delle due squadre.

Intanto la squadra si prepara al match in Puglia: in panchina tornerà il vice allenatore Michele Napoli, visto che Toscano sconta una squalifica di due giornate. Nonostante si aspettasse il rientro di Caturano, il centravanti potrebbe essere escluso dalla trasferta e tornare disponibile solo per il match casalingo contro il Siracusa del 5 ottobre. La decisione finale spetterà allo staff medico e tecnico, che oggi comunicherà anche la lista convocati.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

