Catania a Cerignola senza Caturano? E sui social è bufera sull’arbitro

serie C

Designato Striamo di Salerno. Per il centravanti parola allo staff medico

Scintille all’ora di pranzo durante le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie C. Per la partita Cerignola-Catania (domenica ore 17,30) è stato designato l’arbitro Stefano Striamo di Salerno, assistito da Alessandro Marchese (Napoli) e Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

La scelta di un arbitro campano per un match delicato con implicazioni di alta classifica ha sollevato molte polemiche tra i tifosi del Catania, spingendo a reazioni accese sui social. Il direttore di gara sarà sotto osservazione, vista l’importanza della gara e le aspettative delle due squadre.