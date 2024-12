Mettiamo da parte la storia – pur gloriosa e indimenticabile – perché in campo andranno i giocatori di oggi con tutta la buona volontà di questo mondo, con la necessità di trovare un cammino regolare in campionato. Il Catania non guarda la classifica del Taranto, neanche la situazione degli indisponibili perché ha la consegna di vincere con chi sarà a disposizione.

Chi torna

Toscano recupera Lunetta e Gega ma non al meglio, non avrà Adamonis e Guglielmotti. Alle 9 della sera anche Luperini, come ipotizzato il giorno prima, era fuori uso. Ma al di là dei nomi conterà l’atteggiamento di un gruppo che in settimana ha lavorato bene per recuperare credito e punti dopo il pari interno con la Cavese.Sfida da nervi a fior di pelle, perché il Catania – travolto da fischi in campo dopo l’1-1 al Massimino e polemiche nel post gara che sono durate praticamente la settimana intera – deve ritrovare una regolarità per guardare alle posizioni di vertice. Le battistrada non sono esenti da pecche (anche il Benevento), sarebbe un peccato non approfittarne e scalare posizioni. In conferenza stampa il tecnico Toscano ha ribadito che le prossime tre sfide (le altre sono con Potenza in casa e Sorrento ancora al Massimino) saranno decisive per arrivare a un bilancio parziale di metà campionato. Di mercato non si parla ufficialmente, anche se tanti giocatori sono sotto osservazione e altri sono destinati ad andare via. Parlarne il giorno della gara sarebbe ingeneroso, il Catania ha tutte le buone intenzioni per tornare al successo fuori casa e darsi anche una regolata in attacco visto che crea tantissimo ma gli errori decisivi sotto la porta avversaria sono stati persino letali in qualche frangente.

Niente tifosi a Taranto

Non ci saranno i tifosi del Catania, almeno i residenti in città e in provincia, c’è una capienza limitata allo Jacovone anche per i sostenitori di casa, ma la squadra di Toscano dovrà tenere gli occhi puntati sulla palla e non considerare le influenze ambientali. Taranto che si schiera con un 3-5-2 a meno che non parta Giovinco (ex di turno) tra gli undici posizionandosi dietro le punte. Il Catania, squalificato Anastasio, proporrà un 3-4-2-1 con la difesa grosso modo confermata, con Raimo e Carpani candidati al ruolo di esterni con Sturaro (o Verna) e Jimenez in mezzo. Dietro la punta Inglese potrebbero agire Stoppa e D’Andrea.

Telecolor proporrà una diretta 30 minuti prima del via (alle 17), poi dopo la sfida commentata da studio e dalle tribune è previsto un ampio dopogara con le interviste ai protagonisti.