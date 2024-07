Catania, a tu per tu col difensore Matteo Di Gennaro: «Non ho mai giocato al Massimino e non vedo l’ora…»

SERIE C

Alla scoperta di uno dei volti nuovi della squadra rossazzurra

Da mediano a difensore centrale. La svolta di Matteo Di Gennaro, uno dei volti nuovi del Catania in ritiro ad Assisi, è arrivata ad Ascoli: “Adesso – ammette l’ex di Parma e Carrarese – penso di essermi specializzato nella formula a tre, ma posso agire pure in una difesa a quattro”.

Nell’intervista in esclusiva che proponiamo sull’edizione del nostro giornale, con un accenno ai contenuti che potrete osservare nel video a corredo di questo servizio, Di Gennaro parla di Toscano dopo averlo incontrato anche da avversario in Cesena-Carrarese della stagione passata: “Un allenatore esperto, non lo scopro io. Mette la sua impronta in una squadra che i dirigenti etnei stanno ricostruendo. Toscano ha vinto tanto per lui parlano i numeri. C’è una chiara impronta di gioco ma nel suo caso aggiunge la sua mentalità che in Serie C fa la differenza”.

Il difensore non ha mai giocato al Massimino: “Indossare la maglia del Catania è un onore per me. Quando il direttore Faggiano mi ha chiamato, ho apprezzato la piazza e il progetto che mi è stato illustrato. Al Massimino, è vero, non ho mai giocato e non vedo l’ora di mettere piede per meritare l’incitamento dei tifosi che sono già arrivati in gran numero per l’amichevole con il Montegranaro”.