Catania ad Avellino, è la prova d’esame: si può sognare o è tutto (ancora) rinviato?

serie C

Mister Tosdcano: «Sarà la partita giusta per misurare le nostre capacità. Sono un ex di turno, ma nel 2016 arrivai nel momento sbagliato»

L’Avellino fuori casa, la Cavese in casa sabato 30, poi la trasferta a Taranto l’8 dicembre e il Potenza al Massimino sabato 14 dicembre. Quattro gare e il girone di andata del campionato di Serie C andrà in archivio. Il Catania tenta di risalire, ma non basta aver battuto il Trapani (che tornerà da queste parti martedì 26 per gli ottavi di Coppa) ma bisogna dare continuità a prestazioni e risultato.Il tecnico Mimmo Toscano, l’altro giorni ha ricevuto il premio come miglior allenatore della serie C girone B al Festiva del calcio Italiano. Con pieno merito visto il percorso record che ha firmato con il club bianconero, dirigendosi subito dopo verso la Sicilia.

La sfida impegnativa

In quell’occasione, Toscano ha brevemente presentato il confronto di Avellino e approfondirà i concetti alla vigilia nella classica conferenza stampa prima della partenza per la Campania.«Sarà un’altra partita difficile sotto tanti punti di vista dopo quella giocata venerdì scorso e vinta contro il Trapani. Quella con gli avellinesi sarà una sfida impegnativa».La difficoltà non spaventa il Cannibale che, al contrario, è curioso di capire quale sarà la reazione del suo gruppo che fino a ieri pomeriggio ha torchiato sul campo di allenamenti. Eccolo, ancora, Toscano: «Ecco il momento giusto ed ecco la partita giusta contro una squadra che ho osservato con attenzione affrontare il derby campano con il Benevento che ha dimostrato di avere le carte in regola per disputare un campionato da primato come i giallorossi».

Le assenze

Ma, come ripete sempre, Toscano, guarda prima a quel che accade in casa propria. Sa, l’allenatore del Catania, che difficilmente recupererà appieno gli “incerti”, anche se lo staff medico sta facendo di tutto per rimettere in sesto Luperini, Lunetta e De Rose. L’allenatore rossazzurro non ha mai messo davanti ai suoi discorsi le assenze (Sturaro e Di Tacchio sono ancora lontani dalle convocazioni, anche se il primo si avvia a grandi passi verso il recupero totale) e ha posto l’accento sulle prestazioni: «Siamo reduci da una vittoria che ci ha dato fiducia e consapevolezza dopo prestazioni che erano state comunque buone, che mi avevano dato indicazioni importanti. Ma non avevamo portato a casa i risultati che speravamo. Dunque, quella in Irpinia sarà un banco di prova per noi, per capire a che punto del percorso siamo arrivati».

Toscano l’ex