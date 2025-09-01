Catania al completo, il colpo del mercato è stato Caturano

Calcio

L'ultimo giorno di trattative è servito per cedere gli esuberi: Peralta ha rescisso, Luperini va fuori lista

Non ci sono state sorprese anche perchè il Catania aveva già completato l’organico con il colpo dell’estate almeno per la Serie C, l’arrivo del centravanti Salvatore Caturano, già capocannoniere dello scorso campionato di Serie C. L’ultimo giorno del mercato estivo, a Milano, si è chiuso con un paio di cessioni: il difensore Silvestri va alla Triestina in via definitiva, il laterale Chiarella alla Recanatese (Serie D), il centrocampista Frisenna è stato girato al Siracusa in prestito, la punta Popovic è stato dirottato in Australia al Perth Glory, altro club di proprietà di Pelligra, il trequartista Peralta ha rescisso l’accordo e potrebbe andare al Foggia.

In realtà un arrivo c’è anche stato, il centravanti Simone Leonardi è stato tesserato dal Catania (contratto di ben 5 stagioni) ed è stato girato in prestito alla Ternana perchè in rossazzurro è chiuso da Forte, Rolfini, Caturano.

Restano alla base il centrocampista De Rose e il trequartista Luperini che ha rifiutato il Frosinone. Se i due non rescinderanno resteranno fuori dalla lista dei 23.