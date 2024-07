Catania, al via il ritiro estivo: 30 giocatori agli ordini di Mimmo Toscano, ma molti hanno già le valigie pronte

Serie C

E spunta anche qualche nome nuovo come l'attaccante D'Andrea, inserito già tra i convocati perché nelle prossime ore firmerà.

Il ritiro del Catania ad Assisi comincerà domani mattina, in concomitanza con la composizione dei calendari di Serie C. Alle 11 a Firenze saranno resi noti i turni delle gare che avranno inizio il 25 agosto.

Il Catania, invece, in serata si è ritrovato in Umbria agli ordini del tecnico Mimmo Toscano. La società ha diffuso l’elenco dei 30 convocati. Sono i portieri Adamonis, Bethers, Tirelli, Furlan e Laukzemis (classe 2005, in prova); i difensori Anastasio, Bouah, Curado, Carpani, Castellini, Celli, Di Gennaro, Monaco, Rapisarda, Silvestri, i centrocampisti Di Tacchio, Peralta, Quaini, Sturaro, Tello, Verna, Welbeck, Zammarini, Zanellato; le punte Chiricó, Cianci, Cicerelli, D’Andrea (aggregato), De Luca, Popovic.

