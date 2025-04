Catania, al via le “prove generali” per la gara di Potenza: verso un 4-4-1-1 con Inglese unica punta

SERIE C

Al Viviani rossazzurri senza tifosi al seguito per il divieto imposto dal prefetto

Il quinto posto, nella classifica finale della Serie C meridionale, passa dalla sfida Potenza-Catania di domenica. I rossazzurri devono aggiudicarsela se non vogliono rischiare di affidarsi alla crisi di un Benevento che gioca a Giugliano ed è in caduta libera perchè nelle ultime 14 partite di campionato ha vinto una sola volta, contro il Cerignola lo scorso 23 febbraio. Poi solo pareggi e sconfitte.

Il tecnico Mimmo Toscano ha recuperato tutti i rossazzurri dell’organico (tranne Bethers e Luperini) e si affiderà ai gol e all’esperienza del centravanti Inglese per mettere in difficoltà i potentini e, successivamente, gli avversari nei play off per la B. Prima però c’è da vincere il match del Viviani.

E a tal proposito in terra potentina i dirigenti stanno valorizzando avversario e importanza strategica del match di domenica chiamando a raccolta il grande pubblico. “Tutti al Viviani” è lo slogan scelto dal Potenza che ha abbassato i prezzi dei biglietti per la gara contro il Catania. Per l’ingresso in curva si pagheranno cinque euro, per quello in tribuna 20 euro.

Alla gara, come anticipato nell’edizione cartacea del nostro giornale, non potranno assistere i tifosi rossazzurri perchè il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania “alla luce dell’atavica rivalità con i tifosi del Foggia”, che, in contemporanea giocherà nella vicina Picerno. Anche per i tifosi foggiani è stato disposto il divieto di assistere alla gara allo stadio Curcio.