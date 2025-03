Catania, Anastasio acciuffa il Foggia in rimonta: un pari e tanti fischi al Massimino

SERIE C

Ai rossazzurri non basta l'1-1 per evitare l'ennesima contestazione dei tifosi: nel mirino soprattutto la società

Paura, limiti, infortuni a catena: come può il Catania gestire una gara che si possa definire tale? Contro il Foggia pareggia in rimonta dopo una prestazione senza un filo logico. Tanti errori, nessuna voglia di forzare la giocata con un organico ridotto all’osso anche dalle defezioni di Montalto e di De Paoli poco prima del via. L’1-1 accresce il malcontento e una contestazione sonora contro la società e gli stessi giocatori. Nel mirino della Sud Vincenzo Grella, ad e vice presidente accusato di una gestione fallimentare.

Il Foggia in ripartenza tenta almeno in quattro occasioni di sbloccarla: tentativo di Gala al 6’, con Dini che devia e Allegretto pronto a liberare l’area; diagonale di Sarr a lato (12’), Orlando con lo stesso movimento e palla ancora a lato (15’), Zunno al 34’ con traiettoria fuori misura. Il Catania? Due tentativi di Corallo, il primo al 27’ su servizio di Jimenez (palla fuori) e un colpo di testa del ragazzino al 39’ fuori misura anche in questo caso.

La ripresa si apre con un altro tentativo foggiano con Orlando capace di superare Dal Fabro in velocità, ma trova Dini pronto alla deviazione in angolo. Entra Lunetta per Corallo, il Catania tenta di guadagnare metri: Luperini e Frisenna chiudono a lato due azioni invitanti.

Il Foggia, invece, passa a metà ripresa. Palla lavorata a destra da Orlando, cross al centro dell’area piccola che nessuno respinge: in scivolata Sarr sblocca il match.

Toscano rispolvera Quaini in mediana su Frisenna per l’assalto finale. Su un cross di De Rose da destra arriva il pari del Catania con l’inserimento rabbioso di Anastasio (31’). Lo stesso laterale rossazzurro reclama un rigore prima del recupero ma l’arbitro non concede la massima punizione ma solo un angolo. E dopo il recupero i fischi sonori contro tutto e tutti.

Il tabellino

CATANIA-FOGGIA 1-1

CATANIA (3-4-2-1) Dini 6,5; Del Fabro 5, Di Gennaro 6, Allegretto 5 (dal 37’ s.t. Gega s.v.); Raimo 5, De Rose 5,5, Frisenna 5 (dal 26’ s.t. Quaini 6), Anastasio 6; Jimenez 6, Luperini 5, (dal 37’ s.t. D’Emilio s.v.); Corallo 5,5 (dal 10’ s.t. Lunetta 6).

(Farroni, Butano, Forti, Privitera). All. Toscano 6.

FOGGIA (4-3-3) De Lucia 6; Silvestro 5,5, Salines 6, Dutu 6, Vezzoni 6; Tascone 5,5, Da Riva 5,5 (dal 36’ s.t. Danzi s.v.), Gala 5,5 (dal 36’ s.t. Kiyine s.v.); Zunno 5,5 (dal 45’ s.t. Marzupio s.v.), Sarr 6, Orlando 6 (dal 28’ s.t. Touho 6).

(Perina, Pazienza, Santaniello, Brugugnone). All. Zauri 6.

ARBITRO Ubaldi di Roma 5,5.

MARCATORI Sarr (F) al 22’, Anastasio (C) al 31’ s.t.

NOTE paganti 1.338, abbonati 12.873, incasso nc

Ammoniti De Rose, Dutu