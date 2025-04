Catania, archiviato il ko con l’Avellino: ora due trasferte come rodaggio in vista dei play off

SERIE C

I rossazzurri sabato prossimo in casa della Cavese il 26 a Potenza prima degli spareggi

Le prove generali dei play off hanno dato al Catania l’esatto metro di valutazione sulle difficoltà che può riservare un mini torneo come quello che comincerà a maggio. Il confronto con l’Avellino capolista ha regalato emozioni con un primo tempo disputato a buon livello, ma con il calo della ripresa che è coinciso con il 2-1 di Patierno: gol evitabile a conferma che una distrazione minima risulta letale.

Ai rossazzurri restano due gare in trasferta: Cava sabato e Potenza il 26. In mezzo la sosta forzata per l’esclusione del Taranto che costringerà gli uomini di Toscano a osservare un fine settimana inoperoso. Agli spareggi il Catania arriverà con due giocatori importanti in più: il centravanti Inglese che ha sostenuto 30 minuti ai ritmi attuali, quelli possibili. Quelli di un giocatore rientrato dopo sei turni di sosta per un infortunio al tendine. Tornato in mischia anche Dalmonte dopo un altro stop. Agli spareggi i rossazzurri potranno recuperare tutto il potenziale offensivo possibile mettendosi alla pari con gli avversari.