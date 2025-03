Catania, arriva il Foggia e Toscano carica i suoi: «Serve voglia e determinazione»

serie C

Al Massimino (domenica, ore 15) un match fondamentale per i rossazzurri

La sfida tra Catania e Foggia evoca un passato ricco di storia e rivalità, che affonda le radici in un passato pieno di istantanee indelebili. Il match non è mai stato e mai sarà come tutti gli altri. Catania e Foggia hanno una tradizione di sfide appassionate e spesso determinate da momenti cruciali nelle rispettive stagioni, gli scontri diretti sono sempre stati imprevedibili e combattuti.

Le scelte davanti

Domani alle 15 al “Massimino” tornerà una delle classiche di questa categoria, e in un momento topico. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti per raggiungere un piazzamento play off, il Catania a quota 40 vuole avvicinarsi al gruppo di testa, mentre il Foggia a 35 vuole allontanarsi anche dalle zone paludose che potrebbero risucchiarla nei play out.Mimmo Toscano spera ancora di recuperare qualcuno, poi deciderà chi mandare in campo. In attacco non potendo contare sul suo attaccante più solido, ovvero Roberto Inglese che fin qui ha realizzato 12 gol e 1 assist, chiederà gli straordinari ad Andrea De Paoli. Il calciatore arrivato dal Giugliano ha giocato le ultime tre gare, è integro fisicamente dunque dovrà lui sostenere il peso dell’attacco. Dalle ultime sedute di allenamenti è emersa una profonda riflessione che lo staff tecnico sta facendo. Il dubbio è se lasciare De Paoli unica punta o se affiancargli Montalto.

Tocca a Montalto?

L’attaccante di Erice infatti è ritornato in campo ad Altamura nell’ultima giornata dopo un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori per due gare e ha giocato quasi 70’. Le sue condizioni non sono ottimali, ma gli verrà chiesto di stringere i denti. Anche perché il giocatore ha un conto in sospeso con il Foggia. Montalto quando vede Foggia si sfrega le mani. Il centravanti classe 1988, al Foggia in carriera ha già siglato 6 reti e 2 assist su 11 partite giocate. Toscano vuole tenere conto anche di questo, anche se i numeri dell’attaccante siciliano in stagione restano insufficienti. Diciassette presenze e due gol per l’ex Reggina, rappresentano un bottino scarno, Montalto è chiamato alla reazione considerato che in avanti oltre a Inglese infortunato, mancherà anche Stoppa per squalifica.

Le parole di Toscano

«È normale che si giochi per vincere, questa è stata la settimana con grande emergenza – ha detto Toscano in conferenza stampa – Quaini, Lunetta e De Paoli hanno avuto l’influenza. Ho chiesto voglia e determinazione, sono valori non negoziabili per me. Non ci sono stati cambiamenti nello staff medico. In questa situazione tutti devono dare qualcosa in più. Domenica non può mancare la voglia e la determinazione. Cambio di modulo? Difficile da auspicare perché non abbiamo esterni offensivi e ci sono punte con determinate caratteristiche, ma abbiamo 15 giocatori con cui possiamo vincere la partita».

Toscano ha fatto il punto sui giocatori a disposizione: «Tornano Di Gennaro, Lunetta, Anastasio e Allegretto, ma parliamo di disponibilità al limite. Dobbiamo valutare però i rischi che ci possiamo prendere. Per questo dico che in 15-16 disponibili devono avere grande voglia. Sarà una lunga nottata. A me non è piaciuto il secondo tempo contro la Casertana, anche con l’Altamura abbiamo gestito la partita. Ma è normale che in questa situazione di emergenza devi dare qualche disponibilità in più. Se non si è riusciti a dare una continuità e un’anima alla squadra è perché abbiamo avute tante assenze. Adesso l’atteggiamento non è negoziabile». Il tecnico si è rivolto ai tifosi: «Io sono qui a combattere insieme ai ragazzi e la squadra del cuore la si ha nel cuore. Nei 90 minuti chiedo ai tifosi di starci vicino, poi possono fischiarci o applaudirci: ognuno è libero di decidere cosa fare. Oggi sarebbe facile per me accattivarmi la vostra simpatia e quella dei tifosi. Ma che risultati porta? Io starei 15 anni qui a Catania ma se non cambiano certe componenti è Toscano che non serve al Catania. La società l’ho vista presente, c’è sempre un confronto continuo per migliorare. Ma serve del tempo per costruire queste cose. Per le scelte di formazione devo pesare. Luperini sta crescendo fisicamente, per vederlo nella trequarti devo capire però chi ci sarà disponibile».

Chi recupera

L’allenatore etneo che nei giorni scorsi ha rivisto in gruppo Di Gennaro e Lunetta, farà in modo di recuperare Allegretto, così da poterlo magari portare in panchina. Non ci sarà Ierardi squalificato, i disponibili in difesa sono Del Fabro e Quaini. Altri problemi riguardano la linea di mezzo. De Rose e Jimenez stanno bene, e ci saranno. I dubbi riguardano gli altri tre posti. Raimo può essere utilizzato a destra o a sinistra, inoltre bisogna valutare le condizioni di Lunetta. Di Tacchio è out, dunque in mezzo al campo potrebbe rivedersi Luperini. Proprio Luperini è subentrato nel secondo tempo di Altamura all’infortunato Guglielmotti, ma domani potremmo vederlo in mezzo da mezzala.

Trasferta vietata per i tifosi