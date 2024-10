Pensando al Latina (domenica al Massimino, ore 15) Mimmo Toscano ha interpellato a lungo il suo staff, ha chiesto ai suoi collaboratori tecnici ma anche ai componenti dello staff sanitario se è il caso di effettuare un mini turnover. Il Catania infatti è atteso da un periodo fitto di appuntamenti, per questo motivo l’allenatore del Catania vorrebbe dosare le energie dei suoi evitando di far sforzare eccessivamente qualcuno che in questo momento comincia a dare segni di cedimento.

Occhio all’infermeria

Si sa che l’infermeria rossazzurra in questo momento non è sgombra. Soprattutto a centrocampo Toscano ha gli uomini quasi contati, il tecnico vorrebbe far ruotare i suoi, ma è costretto a spremere alcuni che fin qui non lo hanno mai deluso. Latina, Turris e Messina in sette giorni rappresentano un carico di impegni fuori dal normale e Toscano gioco forza chiederà di fare gli straordinari a chi in questo momento gli sta garantendo un rendimento costante.

Quali scelte

Se a centrocampo le scelte sono quasi obbligate, è in avanti che Toscano vorrebbe cambiare qualcosa. Inglese è l’unico che non lo ha mai tradito, l’unico attaccante che fin qui ha sempre risposto con prestazioni di alto livello e con i gol. Quattro realizzazioni in nove uscite hanno fatto schizzare in alto le statistiche di questo ragazzo di Lucera. Si, certo, Inglese garantisce qualità e efficacia realizzativa, ma Toscano non vorrebbe sovraccaricarlo. Fin qui lo ha gestito nei minuti: 21’ contro il Benevento, poi 45’ con la Juventus Next Gen, 68’ con il Picerno, fino ai 73’ contro il Team Altamura. Per poi farlo rifiatare contro il Foggia: in quel match Inglese ha giocato 45’. Insomma un vero e proprio programma per salvaguardare le condizioni fisiche di un ragazzo nato nel 1991 e il cui motore ha percorso tanti chilometri.

Inglese non si tocca

Toscano sa che Inglese è prezioso per questa squadra e lo vorrebbe avere sempre al top fino al termine della stagione, per questo motivo in più occasioni ha provato ad affidarsi a D’Andrea e Montalto. L’obiettivo di Toscano è tenersi tutti dentro il progetto, quindi vuole che tutti si sentano importanti, ma è chiaro che i risultati dicono che il Catania in avanti fin qui ha potuto contare esclusivamente su Inglese.Le chiacchiere stanno a zero. D’Andrea su 7 gare ha realizzato 0 gol. Contro il Foggia ha smistato un assist, ma non è riuscito a buttarla dentro, neanche su rigore. Il ragazzo è stato condizionato in avvio di stagione da alcuni problemi fisici, e adesso probabilmente sta risentendo l’inizio con l’handicap. Montalto ci mette più rabbia in campo quando viene chiamato in causa, ma anche per lui i numeri non mentono. Un gol in sei giornate, non può soddisfare una piazza che da lui si attendeva molto di più. Anche Montalto ha avuto problemi fisici in avvio, ma il ragazzo sembra davvero in difficoltà a livello di condizione. Siamo certi che un attaccante come lui ha bisogno di tempo per carburare, anche in considerazione del fatto che il ragazzo di Erice è un classe 1988. Toscano può dirsi soddisfatto dell’atteggiamento che l’ex Casertana mostra in campo, e del lavoro sporco che fa per la squadra. Ma l’attaccante deve fare gol e fin qui il bomber siciliano ha risposto in modo poco convincente. Dunque contro il Latina Toscano potrebbe dare spazio dal 1’ a Inglese e poi magari a risultato acquisito donargli 30’ per rifiatare. In verità fin qui Inglese ha segnato quasi sempre da subentrato, ma Toscano pare intenzionato a mandarlo subito in campo. Magari affiancato da Stoppa che è sembrato il più vivace tra tutti gli altri.