Catania, arriva un punto di penalizzazione per i ritardi nella fideiussione: 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella

SERIE C

Il club sanzionato pre responsabilità diretta e propria: la squadra perde una posizione in classifica

Arriva un punto di penalizzazione per il Catania Fc, squadra che milita nel campionato di Serie C, a causa dei ritardi con cui la proprietà ha versato quest’estate la garanzia fideiussoria richiesta dalla Lega Pro per l’ammissione al campionato. A comunicare la penalizzazione è stata direttamente la Figc, che ha anche fatto sapere che è stata anche predisposta l’inibizione per 45 giorni del presidente Rosario Pelligra e del vice presidente Vincenzo Grella.

Come si legge nelle motivazioni alla base della decisione, Pelligra e Grella sono stati inibiti «per avere, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania F.C. s.r.l».

Il Catania Fc viene sanzionato «per responsabilità diretta, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti erano tesserati Pelligra e Grella, nonché per responsabilità propria».