Catania Beach Soccer: il media day apripista di una settimana super intensa in vista della nuova stagione

esordio in Serie A e Supercoppa

Il quintetto guidato da Fabricio Santos affronterà venerdì l’Happy Car Sambenedettese e l’indomani l’Icierre Lamezia

Si avvicina l’esordio ufficiale, in Serie A e in Supercoppa, con la Domusbet.tv Catania Beach Soccer impegnata a Viareggio laddove si era conclusa, con la sconfitta in finale, la passata stagione. È già ora di fare sul serio per il quintetto guidato da Fabricio Santos che affronterà venerdì, alle 16, l’Happy Car Sambenedettese e l’indomani alle 14.45 l’Icierre Lamezia. Tappa viareggina che avrà il suo picco di emozioni con la finale di Supercoppa che opporrà i rossazzurri, vincitori della Coppa Italia 2023, alla Farmaè Viareggio per un remake della finale scudetto giocatasi lo scorso 30 luglio al “Matteo Valenti Beach Stadium”. Apripista di una settimana, ricca di impegni ufficiali, il Media Day tenutosi, per il quarto anno consecutivo, nella cornice sempre più familiare del Ristorante Crudo, a cui va rinnovato il ringraziamento per l’accoglienza ancora una volta riservata e l’omaggio della maglia rossazzurra alla famiglia Napoli, colpita lo scorso febbraio dalla prematura scomparsa di Agatino. Alla presenza di una significativa cornice di giornalisti e operatori della stampa e di istituzioni politiche e federali, tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, e il Delegato della FIGC Catania, Lino Gurrisi, il Club rossazzurro ha evidenziato programmi ed obiettivi della stagione sportiva ormai imminente.A tracciare un primo bilancio della Pre Season il Presidente Giuseppe Bosco visibilmente soddisfatto: «Ringrazio la famiglia Napoli e il Crudo, uno dei top ristoranti che abbiamo a Catania per la freschezza e la purezza del pesce. Abbiamo dedicato una cornice con all’interno una maglia dedicata a Tino Napoli che era un nostro appassionato tifoso e dei colori rossazzurri. Abbiamo ricreato il Media Day, un momento importante di condivisione con i giornalisti sportivi. Abbiamo alzato l’asticella, lavoriamo da 4 settimane con il gruppo, abbiamo inserito figure nuove, tecniche e dirigenziali. La speranza è che tutte le idee progettate e realizzate possano concretizzarsi al meglio».

