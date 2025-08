Catania Calcio boom di abbonati: superata quota 8mila

Campionato

Nel ritiro di Norcia in campo anche i nuovi acquisti Martic e Corbari

La coincidenza di due annunci, quello del difensore Martic, austriaco che s’è svincolato dal Lecco, e del centrocampista Corbari, promosso in B con l’Entella, ha fatto anche lievitare gli abbonamenti del Catania. Il giorno dedicato al cambio di posto allo stadio Massimino ha fatto crescere fino a oltre 8 mila tessere il dato che dopo una partenza “tiepida” adesso ha raggiunto cifre importanti.

Martic e Corbari si allenano da giorni nel ritiro di Norcia, anche oggi hanno partecipato alle esercitazioni tattiche dirette dal tecnico Toscano che ha schierato due squadre con il modulo tradizionale, il 3-4-2-1. In fase di ripresa gli acciaccati Di Tacchio e Rolfini, anche Luperini ha ripreso il lavoro di recupero dopo un lieve affaticamento. Sul fronte delle indiscrezioni di mercato il Catania tratta ancora le partenze di Bocic e Peralta, in bilico tra Siracusa e Foggia. Il club aretuseo ha anche puntato gli occhi sulla punta D’Andrea. Il diesse Pastore cerca alti due o tre elementi per completare l’organico: due centrocampisti e una punta. A centrocampo il nome più gettonato è quello di Vallocchia della Ternana.

