Catania capitale dello sport: calcio, futsal, volley e pallanuoto per tutto il mese di ottobre

Gli incontri

I primi appuntamenti sabato 12 ottobre con il calcio e la pallavolo

Un’offerta sportiva di così alto livello Catania l’ha sempre vissuta negli anni. Ma ci sono avvenimenti anche dall’alto contenuto internazionale a caratterizzate la seconda metà di ottobre. Calcio, futsal, pallanuoto, volley: c’è l’imbarazzo della scelta per chi ama gli avvenimenti agonistici.

Il calcio, in città, la fa da padrone con il Catania impegnato domani alle 17,30 in casa contro l’Altamura. Al Massimino verranno sfiorate (o superate, dipende dalla prevendita delle ultime ore) le 18 mila presenze, appure l’avversario non è di grande levatura mediatica. Ai tifosi interessano le sorti della propria squadra e andranno a sostegno per spingere la formazione di Toscano alla terza vittoria di fila: “Dobbiamo elevare il livello di concentrazione e vivere i 90 minuti con grande intensità” le indicazioni della vigilia dettate dallo stesso allenatore.

Alle 18, sempre domani, il secondo turno in A2 maschile di pallavolo prevede la prima uscita interna della Cosedil Saturnia che riceverà il Brescia, ovvero una delle antagoniste nella lotta per il salto di categoria: “Confidiamo nell’apporto del pubblico adesso e per tutta la durata di un campionato che si prevede equilibrato” le parole del tecnico Camillo Placì poche ore prima del via.

Ieri è stata presentata la stagione, intensissima e ambiziosa, della Meta Catania di calcio a 5 che il 18 riceverà il Treviso in un palasport di corso Indipendenza che assisterà alla prima sfida del massimo campionato di futsal e inciterà i rossazzurri reduci dalla vittoria dello scudetto e prossimi a vivere la seconda fase della Champions League che il patron Enrico Musumeci ha organizzato proprio in città: “Per noi sarà un grande onore vivere l’avvio di stagione e le tre gare di Champions con i tifosi che non faranno mancare il proprio aiuto”. In Champions si giocherà dal 23 al 26 di questo mese.