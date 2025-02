Catania, capitan Castellini se ne va: raggiunge Inzaghi al Pisa in serie B

mercato

L'indiscrezione confermata

Le anticipazioni del nostro giornale, risalenti al 20 gennaio scorso erano fondate. Il Catania sta per cedere il capitano Alessio Castellini (24 gare in questa stagione). L’accordo con il Pisa di Pippo Inzaghi, che lotta per la promozione in Serie A, è praticamente raggiunto.

La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto. Al Catania andrebbe un milione di euro, che poi era la cifra che avrebbe chiesto alla Cremonese quando si era profilato un dialogo che alla fine non è andato in porto. C’era stato un interessamento del Parma ma si trattava solo di un sondaggio che a metà del mese scorso si è fermato. Tra i tifosi c’è malcontento per un’operazione che priva il Catania di un calciatore di prospettiva, simbolo della stagione vincente in D e dell’attaccamento alla maglia nel corso della stagione e mezza vissuta in C.

ACQUISTI, ARRIVA FINOTTO? A quattro ore dalla chiusura del mercato, la Carrarese ha preso l’attaccante Ernesto Torregrossa dalla Salernitana, questa operazione libera di fatto Mattia Finotto, che dal mese di agosto era entrato nel mirino del Catania. Finotto potrebbe accordarsi da un momento all’altro con il club etneo.