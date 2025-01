Catania, c’è la Juve NG ma tiene banco il mercato per raddrizzare la stagione

serie C

Domani al Massimino arriva la U23 bianconera

Mentre Toscano prepara il confronto interno contro la Juve Ng, di scena al Massimino domani alle 15, il mercato dei rossazzurri non si ferma. Le quattro operazioni in uscita delle scorse ore (Popovic, Silvestri, Tirelli, Adamonis) concedono respiro e linfa vitale per un paio di ingressi anche se dovranno partire tanti altri calciatori in rosa e fuori lista, questo è assodato.

Gli arrivi

Ore decisive per il trasferimento del portiere Andrea Dini che avrebbe già manifestato il proprio assoluto gradimento per questa operazione. Il Catanzaro sarebbe anche disposto a darlo immediatamente, ma deve prima trovare un sostituto come vice di Pigliacelli. Era possibile annunciare Dini nelle prossime ore, ovvero prima del match con la Juve Ng, ma quasi certamente ogni movimento sarà messo nero su bianco, come si dice in questi casi, all’inizio della prossima settimana. Il Catania sta anche monitorando il jolly Daniele Liotti che Toscano ha allenato nella Reggina. Liotti, era transitato dal vivaio rossazzurro nel 2011, aveva anche giocato a Siracusa in C nel 2017-18 (fu eletto miglior difensore della categoria) e adesso il club etneo deve superare in corsa l’azione di disturbo dell’Ascoli se vuole davvero portarlo in organico. Anche in questo caso le prossime ore diranno la verità. Meno possibilità (anzi sono vicine allo zero) esistono per avere dal Trapani il centrocampista Nermin Karic che avrebbe già detto di sì all’Entella, scartando l’ipotesi legata a un suo possibile passaggio al Cosenza. Un altro nome che è circolato in queste ore riguarda il difensore centrale Giuliano Laezza, 31 anni, al quale il Trapani avrebbe offerto un accordo di più stagioni, ma il Catania non lo sta mollando rilanciando con un contratto pluriennale. Il Vicenza nelle ultime sei gare lo ha schierato per appena 55 minuti contro il Giana, ma nell’ultimo match era squalificato, nel primo dei sei, il 22 novembre contro la Clodiense, si era dovuto fermare per un malanno al piede subito smaltito, però. Ancora smentite voci di un interessamento a Patierno (Avellino).

Le uscite

Nelle scorse ore sembrava fatto l’accordo per la cessione di Salvatore Monaco al Messina, poi le dimissioni del ds Roma hanno fatto saltare (per il momento?) una trattativa che sembrava chiusa tanto che a Monaco era stato chiesto di trasferirsi in riva allo Stretto. La Cavese guarda con interesse il blocco di questa situazione. Il Trapani avrebbe messo gli occhi sull’esterno Guglielmotti perchè l’esterno Andreoni non verrà mollato dalla Juve Stabia, molto più fredda la pista che porterebbe Zanellato in maglia granata. Luperini-Sudtirol sembra una pista più che mai praticabile per espressa richiesta del tecnico Castori che lo ha già allenato a Trapani e a Perugia. Lo conferma il “Corriere dell’Alto Adige”. In uscita il terzino Rapisarda che continua a stuzzicare l’interesse del Campobasso del nuovo ds Davide Mignemi. La Ternana è intenzionata a trattare l’arrivo del trequartista Chiricò ma a prezzi meno esorbitanti.

Zeoli va alla Casertana

L’ex tecnico rossazzurro Michele Zeoli, che aveva rescisso in avvio di stagione, ieri è stato annunciato dalla Casertana e dal diesse Carlo Taldo, come vice allenatore di Pavanel e oggi sarà “primo” in panca per la squalifica del suo tecnico nel confronto interno con il Picerno alle 17,30.

Verso Catania Juve NG