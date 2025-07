Catania, che beffa: Inglese firma con la Salernitana dell’ex Faggiano. Perché è saltato il rinnovo con i rossazzurri

CALCIOMERCATO

Il club etneo già alla ricerca di un sostituto che non faccia rimpiangere il bomber

In mattinata la notizia circolava già, ma i tifosi hanno voluto attendere fino all’ultimo istante sperando che fosse una bufala. La firma del centranti Roberto Inglese per la Salernitana del ds Faggiano e del tecnico Raffaele è un colpo duro da digerire.

Il Catania sperava di avere un sì per il rinnovo del contratto e in conferenza stampa l’altro giorno era stato anche ottimista (il ds Pastore aveva fatto intendere che il rinnovo sarebbe stata una strada praticabile), ma alla fine il bomber ha preferito raggiungere il suo diesse che lo aveva condotto in Sicilia due stagioni fa.

E dire che il Catania due settimane fa aveva offerto a Inglese un rinnovo di notevole portata tanto da farlo diventare il più pagato della storia recente del club. Inglese tramite il procuratore ha rinviato l’accordo chiedendo altre clausole che sono state aggiunte. Tutto inutile. Ieri notte l’attaccante ha deciso di raggiungere Salerno per la firma e lasciare in asso un Catania che lo avrebbe pagato bene costruendogli attorno una squadra su misura.