Catania, che errori: la Turris vince e s’avvicina, rossazzurri in caduta libera verso la zona play out

SERIE C

Un'altra brutta prova dei giocatori etnei che quanto provano una reazione è già troppo tardi (anche in superiorità numerica)

Errori da strafottenza o da paura? Il dubbio rimane perchè rivedendo Turris-Catania, finita 2-1, c’è da chiedersi se questa squadra ha già mollato mentalmente e se ne frega delle sorti del club – che sia bene inteso, ha sbagliato tantissime mosse – o se è in preda a una crisi di identità che dura dall’inizio della stagione. Tre tecnici che si sono alternati, tredici giocatori cambiati a gennaio. E questa squadra continua a commettere errori che lasciano davvero di stucco.

Rischio elevato

In questo modo il Catania rischia di entrare in zona play out, la Turris ha accorciato a -3 la distanza. Ma quel che preoccupa è la prestazione. Impatto da incubo, errori evitabili che lasciano interdetti, come quello che ha propiziato il 2-0 dei corallini. Disimpegni errati (quello di Furlan, sul 2-1, è davvero imbarazzante), passaggi al compagno che è distante un paio di metri sbagliati in maniera irritante (è capitato a Ndoj), tiri che manco le mete del Sei nazioni (due tiri di Celli nel primo tempo). Quest’accozzaglia di giocatori non riesce a rimediare i due gol beccati nel primo tempo nemmeno quando entra in superiorità numerica per 40 minuti, recupero compreso. Accorcia con Cianci, poi basta. Ecco perchè il rischio di precipitare non è un’ipotesi, ma un reale pericolo.

Doppio Jallow

Il primo tempo diventa subito un supplizio al di là delle conclusioni di Marsura in avvio e di Cicerelli dopo l’1-0. La Turris passa al 23′: cross di Scaccabarozzi con Jallow che si gira e fa secco Furlan con un tiro scoccato da pochi metri. Il bis è il manifesto di sbadataggine, paura, vergogna che magari qualcuno prova, ma molti altri no. Il cross di Artistico, in area rossazzurra, diventa pericoloso senza motivo. Zammarini e Castellini saltano, si muovono e “ballano” senza rinviare palla. Un rimpallo ed ecco ancora Yallow pronto a colpire. Lo scatenato attaccante dei corallini potrebbe anche segnare una terza volta perchè nel recupero Bouah non riesce nemmeno a passare la palla al portiere. La tocca piano mettendo in difficoltà Furlan che viene superato e favorisce l’inserimento di Jallow. Tenta tre volte la conclusione, l’ultimo tiro viene rinviato sulla linea di porta da Kontek.

Rosso Turris

Nella ripresa Zeoli ridisegna la squadra con Peralta e Cianci in campo su Chiricò e Welbeck. Poche emozioni in avvio, se non un tiro finalmente nello specchio dello sbadato Celli. Poi Cocetta si fa cacciare per due interventi da ammonizione (12′) e allora il Catania cerca di scuotersi. Celli serve per vie centrali Cianci ma il colpo di testa viene deviata oltre la traversa da Marconi. Il Catania tenta di rialzarsi con Zeoli che cambia modulo spedendo in campo anche Chiarella.

La testa di Cianci

Peralta dà, come aveva fatto in Coppa, maggiore vitalità negli ultimi venti metri. Il suo cross viene corretto in rete da Cianci per il 2-1 della speranza. Manca poco più di un quarto d’ora alla fine e Cianci tenta inutilmente un paio di volte senza incidere più di tanto, così come Peralta che spedisce fuori da posizione favorevole. Ma il 2-1 è il risultato finale e condanna ancora una volta il Catania.

Inutile che Zeoli si danni l’anima. In campo vanno i giocatori e se tre allenatori non hanno mutato il corso della stagione, la colpa non è ovviamente dell’ex terzino. Non c’è gruppo, a meno che questi ragazzi non si ritrovino per una pizza. Ma qui si parla di pallone e tracce di questa disciplina se ne sono notate ben poche. Che tristezza.

Il tabellino

TURRIS-CATANIA 2-1

TURRIS (3-4-1-2): Marcone 6,5; Maestrelli 6,5, Cocetta 4, Esempio 6; Saccani 5,5, Scaccabarozzi 6,5, Franco 6,5, Contessa 7; D’Auria 6,5 (dal 15′ s.t. Panelli 6); Jallow 8,5 (dal 25′ s.t. De Felice 6), Maniero 6,5 (dal 22′ s.t. Casarini 6).

A disp. Iuliano, Pagno, Serpe, Nicolao, Onda, Ricci, Cum, D’Alessio, Siega, Giannone, Pavone, Nocerino. All. Menichini 7.

CATANIA (4-3-3): Furlan 4; Bouah 4 (dal 23′ s.t. Chiarella 4), Castellini 5, Kontek 5, Celli 3; Zammarini 4, Quaini 4 (dal 31′ s.t. Ndoj 4), Welbeck 4 (dal 1′ s.t. Cianci 6); Chiricó 4 (dal 1’s.t. Peralta 6), Di Carmine 4, Marsura s.v. (dal 19′ p.t. Cicerelli 4,5).

A disp. Albertoni, Donato, Curado, Rapisarda, Haveri, Costantino. All. Zeoli 6.

ARBITRO: Zanotti di Rimini 6,5. (Iacovacci di Latina e Zanellati di Seregno)

RETI: Jallow al 22′ e al 43′ p.t., Cianci al 28′ s.t.