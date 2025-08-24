Catania, che festa al Massimino in campo e sugli spalti: 6 gol al Foggia ma la società oggi torna sul mercato

SERIE C

Partita a una porta con Cicerelli sugli scudi. In tribuna il solito tifo da Serie A dei 18 mila tifosi rossazzurri

Una festa per la città di Catania. Ross Pelligra ha sintetizzato così il battesimo stagionale al Massimino della sua squadra dopo il 6-0 al Foggia. Si augurava un avvio così roboante, il presidente siculo australiano, cosciente – per la verità – delle difficoltà di un avversario che non ha potuto indossare nemmeno la maglia ufficiale. Sarà pronta a settembre. Più che la maglia servono rinforzi e l’immissione di una somma che possa far quadrare i conti al momento delle scadenze economiche.

Partita a una porta, in sostanza. Con Cicerelli che si è subito presentato al pubblico con un gol dal dischetto e con mille spunti interessanti tra accelerazioni, assist per i compagni e l’angolo battuto per il 3-0 di Ierardi. Sulle fasce Casasola e Donnarumma, fortemente voluti dal club su indicazione del tecnico Toscano, hanno già mostrato del potenziale interessante in fase di possesso e non solo. Casasola ha servito l’assist per il 2-0 di Donnarumma.

Il Catania da oggi torna sul mercato; anche se Caturano ha segnato a Potenza, cercherà di portarlo all’ombra dell’Etna. Ma ieri ha anche segnato il primo gol stagionale Forte che si è procurato un rigore approvato anche dal FVS, il Var della Serie C. Il quinto gol è ancora di un debuttante in maglia rossazzurra, quel D’Ausilio che su azione personale ha confermato la sua capacità di puntare la porta portando in dote imprevedibilità. E siccome mr assist non si è voluto smentire all’esordio, dalla sua sforbiciata (respinta dal portiere) nasce il 6-0 di Lunetta schierato da falso centravanti nella ripresa.

Festa sugli spalti per 18 mila che hanno sostenuto la squadra con un ritmo e un calore dal Serie A. Tifoso speciale il presidente del Senato, La Russa. Sabato a Cava il Catania non si dovrà cullare eliminando i pensieri emersi in una sera che è diventata l’inizio ideale per tutti.

Il tabellino

CATANIA-FOGGIA 6-0

MARCATORI Cicerelli su rigore al 7’, Donnarumma al 21’, Ierardi al 32’, Forte su rigore al 40’ p.t.; D’Ausilio dal 25’, Lunetta al 35’ s.t.

CATANIA (3-4-2-1) Dini 6; Ierardi 6,5 (dal 1’ s.t. Pieraccini 6), Di Gennaro 6,5, Celli 6,5; Casasola 7, Corbari 6,5, Aloi 6,5, Donnarumma 7 (dal 34’ s.t. Raimo sv.); Jimenez 6,5 (dal 22’ s.t. D’Ausilio 7), Cicerelli 7,5 (dal 26’ s.t. Stoppa 6); Forte 7 (dal 22’ s.t. Lunetta 6,5).

(Bethers, Bottaro, Allegretto, Ortoli, Giardina). All. Toscano 7.

FOGGIA (4-3-3) Borbei 5; Buttaro 5,5 (dal 22’ s.t. Bignami 6), Staver 5, Felicioni 5,5 (dal 37’ s.t. Castaldi s.v.), Panico 5,5; Garofalo 5,5, Agnelli 6 (dal 1’ s.t. Pazienza 5.5), Castorri 5,5; Winkelmann 6, Bevilacqua 5,5, Orlando 5,5.

(Magro, De Simone, Basso, Ciccone, Pellegrino, La Porta). All. Limone 5,5.

ARBITRO Mirabella di Napoli 6,5.