Catania, che gioia! Vince in casa della capolista Monopoli e “lancia” la risalita in classifica

SERIE C

De Paoli la sblocca subito, i padroni di casa pareggiano in avvio di ripresa, ma nel finale Ierardi piazza il gol da 3 punti

Nel giorno in cui nessuno avrebbe pronosticato una vittoria fuori casa, il Catania viola Monopoli nonostante le tante assenze. In 2-1 conquistato con merito in casa di una delle due battistrada della Serie C che conferma le potenzialità di un gruppo che dopo il mercato vuole cercare di risalire cancellando i mille passi falsi. Una vittoria costruita con lotta e strategie tattiche se è vero che a firmare il gol del successo è stato un difensore come Ierardi che era stato spesso dimenticato in panca e che in Puglia è tornato assoluto protagonista nelle due fasi di gioco.

Il vantaggio del Catania tramortisce i padroni di casa. Palla persa da Greco a centrocampo, De Paoli avanza e conclude in porta con un diagonale che inganna anche il portiere avversario visto che la palla gli rimbalza davanti. I pugliesi si catapultano in avanti ma non concludono in porta. Il Catania, invece, riparte. Guglielmotti vanifica un’occasione propizia, poi Jimenez e Inglese tirano alto a ridosso del riposo.

Nella ripresa il cambio di modulo del Monopoli, che passa dal 3-5-2 al 4-2-3-1 diventa efficace immediatamente. Di Tacchio perde palla sulla trequarti, Bruschi da sinistra perfeziona il cross che prima timbra il palo favorendo l’entrata di Grandolfo che realizza il pareggio.

Il Catania vive una ventina di minuti in maniera dimessa senza pressare sul portatore di palla, senza creare azioni offensive poi prepara il gran finale. Entra il baby Corallo su De Paoli ma è De Risio (28′ s.t.) a sfiorare il 2-1 con la traiettoria che si perde di poco a lato complice una deviazione. La squadra di Toscano nel finale ricomincia a pungere con Inglese (colpo di testa a lato), soprattutto con Corallo che costringe il portiere alla deviazione con un intervento miracoloso.

I rossazzurri restano padroni del campo e passano di nuovo a 5′ dalla fine. Calcio d’angolo di Anastasio, sul secondo palo c’è la testa di Ierardi che schiaccia in rete. Il Monopoli perde la testa, l’arbitro caccia De Risio per un fallaccio, ma anche Toscano per proteste. Ma dopo i 5′ di recupero sono i catanesi ad esultare tornando al successo esterno dopo il 5-1 ottenuto a Taranto l’8 dicembre scorso.

Il tabellino

Monopoli-Catania 1-2

MONOPOLI (3-5-2): Vitale 5,5; Viteritti 6,5, Miceli 6, Angileri 6 (dal 41′ s.t. Sylla s.v.); Miranda 5,5 (dal 1′ s.t. Falzerano 6), Greco 5 (dal 1′ s.t. De Risio 4), Battocchio 6 (dal 41′ s.t. Cristallo s.v.), Bulevardi 6, Pace 6; Grandolfo 6,5, Pellegrini 5 (dal 1′ s.t. Bruschi 6,5). A disp. Albertazzi, Sibilano, Bizzotto, Valenti, Scipioni, Contessa, Cellamare, Yeboah. All. Colombo 5,5.

CATANIA (3-4-1-2): Dini 6; Ierardi 7, Del Fabro 6, Allegretto 6,5 (dal 33′ s.t. Gega s.v.); Guglielmotti 6,5, Di Tacchio 5,5, De Rose 5,5, Raimo 5,5 (dal 1′ s.t. Anastasio 6,5); Jimenez 6; Inglese 6,5, De Paoli 6,5 (dal 22′ s.t. Corallo 6,5). A disp. Butano, Celli, Forti, Luperini. All. Toscano 6,5.

Arbitro: Turrini di Firenze 5,5.

Reti: De Paoli al 2′ p.t.; Grandolfo al 6′ s.t., Ierardi al 40 s.t.