Catania con gli uomini contati e da inventare ma col Sorrento è vietato sbagliare

serie C

Di Gennaro e Guglielmotti sono ancora out, Castellini potrebbe farcela, il nuovo portiere Farroni utilizzabile solo dal 2 gennaio

È stata questa un’altra settimana frenetica per i rossazzurri. L’ennesima. Non c’è pace in casa Catania. Mimmo Toscano non può, neanche sforzandosi, esibire un sorriso. Lui che sin dal suo primo giorno siciliano ha provato prima di tutto a costruire un gruppo solido, sereno, che non si facesse scalfire dalle difficoltà. Ma di certo l’ex tecnico del Cesena quando aveva impostato sul suo “navigatore personale” il percorso alla guida dei rossazzurri non aveva messo in conto così tanti ostacoli.

La coperta corta

Nell’ultima sfida di campionato, contro il Potenza è stato costretto a ridisegnare all’ultimo istante il reparto arretrato a causa degli infortuni “last minute” di Bethers e Di Gennaro. Il match casalingo poi è finito male e lui nel post gara è giustamente apparso molto contrariato.Il clima in casa Catania comincia infatti a essere pesante, e neanche lui che è un uomo sempre sorridente riesce a ritrovare il buon umore. Il vicepresidente Vincenzo Grella prima del doppio confronto casalingo contro Potenza e Sorrento aveva chiesto 6 punti ai suoi, ma la prima contesa non ha portato nulla nelle casse degli etnei. Anzi, al termine del match non sono mancati cori di forte critica da parte dei tifosi.Contro il Sorrento Mimmo Toscano dovrà inventarsi nuovamente la formazione, facendo di necessità virtù. Dietro, ha proprio uomini contati, non farà scelte, manderà in campo così come sta facendo ormai da settimane coloro che stanno bene e che sono a disposizione.

Le scelte di Toscano

In porta, dopo mesi e mesi di scelte tecniche, Toscano non potrà decidere. Bethers non c’è, e non ci sarà almeno per due o tre mesi. Il ragazzo si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per rimediare alla lesione legamentosa della caviglia destra emersa dagli accertamenti. Dunque, giocherà Adamonis che contro il Potenza è sembrato timido. Il riferimento non è solo ai gol subiti, ma ad un atteggiamento che sin dalle prime battute è apparso insicuro. Il portiere dovrebbe infatti prima di tutto dare sicurezza al reparto, e Adamonis è sembrato un “portierino” alle prime esibizioni in prima squadra. Anche a causa dello scarso rendimento del portiere lituano ex Lazio e Perugia la dirigenza etnea ha pensato di tornare sul mercato e ha fatto sbarcare a Catania Alessandro Farroni. Il ragazzo di Spoleto però non potrà essere utilizzato fino al prossimo 2 gennaio.

Le scelte in difesa