Catania, Corbari e Martic già in ritiro, domani test congiunto con l’Ascoli nel ritiro di Norcia

Dal nostro inviato

Sul fronte partenze, Tello si è svincolato, oggi potrebbe toccare al trequartista Peralta

Un lavoro mattutino con i giocatori suddivisi in più gruppi per avvicinarsi all’allenamento congiunto con l’Ascoli in programma domani a Norcia. Il Catania prepara il primo test di una certa rilevanza dopo un paio di sfide in famiglia. E lo farà dopo aver accolto in ritiro il difensore-mediano Martic, austriaco che il ds Pastore ha agganciato dopo che il colosso di 1.93 si era svincolato dal Lecco, e il centrocampista Corbari, gran colpo per il mercato di C, arrivato dall’Entella appena promossa tra i Cadetti.