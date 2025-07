Catania, dal test con l’Ascoli le indicazioni per Toscano: la fase difensiva è ok

serie C

Un pareggio senza reti, ma tante occasioni create in attacco e neutralizzate dalla difesa. Il Catania ha completato in serata il test congiunto con l’Ascoli, giocato a porte chiuse. Il tecnico Toscano ha rinunciato a Rolfini in attacco, a Di Tacchio in mediana, senza schierare i nuovi Martic e Corbari che saranno ufficializzati nelle prossime ore.

Il 3-4-2-1 sembra solido con Donnarumma e Casasola sulle fasce e con una difesa che ha disinnescato le ripartenze dei bianconeri. Il Catania ha avuto più occasioni da rete con Forte, Lunetta, nella ripresa con D’Andrea ma è stato anche sfortunato.

Ottima impressione ha destato come al solito Dini che ha salvato un paio di occasioni. Manca il gol, ma le due squadre si sono affrontate dopo una mattinata di lavoro durissima. Sul mercato i rossazzurri hanno salutato il centravanti Montalto che ha rescisso, prossimamente toccherà al trequartista Peralta. Si cercano un centrocampista e una punta.