Catania dalle stelle alle stalle, perde a Francavilla e ora il rischio di giocare i play out si fa concreto

SERIE C

Dopo la vittoria della Coppa Italia (che darebbe la possibilità di fare i play off promozione), i rossazzurri cadono in casa di una diretta concorrente: è il terzo ko di fila in campionato

Lo stadio Nuovarredo Arena si conferma un fortino per la Virtus Francavilla. I pugliesi battono il Catania meritatamente, grazie ad una rete di Gabriele Artistico.

La squadra di Zeoli invece si conferma schizofrenica, così dopo il successo in Coppa Italia, conferma le difficoltà in campionato e subisce una nuova sconfitta. È la terza consecutiva per i siciliani, continua così lo psicodramma in casa rossazzurra. La zona play out è ormai vicinissima, e a tre giornate dalla fine, tutto è ancora da definire. Desolante la prestazione degli etnei, che sono sembrati stanchi, depressi, scarichi e senza la voglia di combattere. Voglia che hanno dimostrato invece i padroni di casa che con questo successo rimettono tutto in discussione.

Gli eroi di Coppa

Nella fila catanesi ci sono gli eroi di Coppa Marsura e Costantino. Nella difesa a tre, è Celli il braccetto di sinistra. Di Carmine non riposa e va in campo, stessa cosa per Zammarini.

Ci sono anche i tifosi del Catania, la trasferta era libera, quindi in 400 hanno accompagnato Castellini e soci nella campagna pugliese.

Lampo della Virtus al 10’, Gabriele Artistico raccoglie la palla largo sulla destra, entra in area e esplode il diagonale destro. Palo pieno e azione che sfuma. È la prima vera occasione del match e a procurarsela è la squadra di casa. Il Francavilla è più che mai vivace, ci prova al 15’ Izzillo, il suo destro non è preciso. La palla si spegne sul fondo. Non ci sono invece iniziative del Catania. I rossazzurri fanno fatica a uscire dalla loro metà campo.

I siciliani continuano a guardare e i pugliesi costruiscono altre occasioni. Al 20’ Macca ha sul sinistro la palla del vantaggio, spreca, litigando con il pallone. Al 26’ ancora Francavilla vicino al vantaggio. Su una palla crossata in area dall’ex Catania Biondi, Artistico spizza di testa e Izzillo a tu per tu spara a botta sicura al volo. Albertoni vola d’istinto e devia in corner, sventando il pericolo. Parata da voto alto in pagella per il portiere etneo che si guadagna l’applauso del suo allenatore. Chiude in crescendo il Catania il primo tempo, pur dimostrando una grossa difficoltà ad arrivare alla conclusione.

Illusione

La prima mossa di Zeoli, nella ripresa, è Cianci. Va fuori Costantino. Il Catania pare iniziare bene la ripresa, ma al 10’ è il Francavilla a passare in vantaggio. Il lancio in profondità è millimetrico, Gabriele Artistico parte in posizione regolare, entra in area e con il destro fa partire un diagonale preciso. La palla colpisce il palo interno e entra in rete. I padroni di casa sono in controllo e il Catania continua a faticare. Al 31’ lampo di Risolo, sinistro potente da dentro l’area di rigore, blocca Albertoni. Risponde Cianci dall’altra parte, l’attaccante si gira in area pugliese, para Branduani. Chiude con una formazione a trazione anteriore il Catania. Con Di Carmine, ci sono infatti Cianci, Chiarella e Chiricò. Chiara l’intenzione di Zeoli di acciuffare il pari. E al 40’ il Catania ci va vicinissimo. Chiarella sfonda sulla sinistra e crossa in area, Di Carmine si coordina e spara in girata. Para Branduani. Chiude in avanti la squadra etnea, ma non bastano neanche i 6’ di recupero.

Arriva un’altra sconfitta. Proprio non riesce la squadra etnea a interrompere questo trend negativo in campionato. Adesso bisogna guardarsi alle spalle, perché dietro, le altre corrono, mentre il Catania arranca.

Il tabellino

Virtus Francavilla-Catania 1-0

V. Francavilla (3-5-2): Branduani 6,5; Dutu 6, Monteagudo 7, Gasbarro 6,5; Carella 6,5 (30’ st Nicoli 6,5), Izzillo 7 (30’ st Risolo 6,5), Lariibi 6,5, Macca 6,5 (20’ st Garofalo 6,5), Biondi 6,5; Contini 6,5 (20’ st Neglia 6), Artistico 7,5. A disp.: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Magnati, Molnar, Accardi, Ingrosso, Cardoselli. All. Alberto Villa 6,5.

Catania (3-5-2): Albertoni 6; Castellini 5,5, Monaco 5 (30’ st Kontek 5), Celli 5; Rapisarda 5,5 (13’ st Bouah 5), Welbeck 5 (13’ st Chiricò 5), Quaini 5,5, Zammarini 6, Marsura 5 (20’ st Chiarella 5); Costantino 5,5 (1’ st Cianci 5,5), Di Carmine 5,5. A disp.: Toscano, Donato, Haveri, Ndoj, Peralta. All. Michele Zeoli 5,5.

Arbitro: Matteo Centi di Terni 6.

Reti: 10’ st Artistico.