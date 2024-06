Catania, dopo il direttore sportivo tocca al tecnico: tutte le strade portano a Mimmo Toscano

SERIE C

A metà settimana la presentazione del nuovo ds Daniele Faggiano e l'ufficializzazione del ritiro ad Assisi

A metà settimana il Catania presenterà alla città il nuovo diesse Daniele Faggiano. Ed è il primo passo della nuova stagione che, a ruota, prevede l’annuncio del nuovo tecnico. Tutte le strade portano a Mimmo Toscano che ha portato in Serie B il Cesena a suon di record sfiorando i 100 punti nella classifica della stagione regolare. Colmato il tassello dell’allenatore si aprirà il mercato tra conferme, cessioni e arrivi di livello per lottare al vertice. Nelle prossime ore i dirigenti provvederanno a formalizzare l’iscrizione al campionato versando le tasse richieste entro martedì 4 giugno. Sembra una formalità a differenza di qualche anno fa quando il vecchio Catania matricola 11.700 veniva iscritto dopo non pochi patemi. Ma il gruppo Pelligra ha già prodotto l’incartamento per mettersi in regola con le richieste della Lega Pro.

Il ritiro

A giorni sarà anche ufficializzato il ritiro di Assisi che si terrà da metà luglio fino alla vigilia di Ferragosto, così come verrà stilato il programma delle amichevoli che porteranno i rossazzurri a ridosso della Coppa Italia maggiore in programma ad agosto.