Catania e la crisi, ecco come Toscano può cambiare la squadra: le due trasferte per la svolta

serie C

Il tecnico Toscano pensa a un cambio di modulo, ma mercoledì nessuno dei sei infortunati potrebbe recuperare al cento per cento

Un punto in due gare hanno fatto scoppiare il putiferio attorno al Catania. Ognuno, tra i tifosi giustamente delusi e arrabbiati, ha una soluzione diversa. Il cambio del tecnico? Toscano ha scelto e allenato una dozzina dei calciatori in organico. Cambiare guida sarebbe un fallimento dopo cinque giornate e il nuovo allenatore dovrebbe gestire un organico che non ha scelto e poi votarsi all’illusorio mercato di gennaio.

Cambiare dirigenti? Pelligra ha sempre dichiarato che Grella, se fosse lui è il problema, non lo tocca. Piuttosto se ne va lui prima del suo luogotenente. Cambiare giocatori? Dopo cinque giornate? Per affidarsi a chi? Agli svincolati? Cambiare lo staff medico? In campo i tempi di gioco, le andature, il programma di allenamenti lo gestiscono tecnico e preparatore.

Di chi sono le responsabilità della sconfitta di Cosenza e del pari interno col Sorrento? Della comunicazione che non ha specificato che anche Donnarumma – come poi ammesso candidamente da Toscano e ipotizzato da questo giornale – non ha giocato per una infiammazione al tendine? Colpa dei giornalisti “terroristi” perché hanno esaltato tanto le tre vittorie con 11 gol segnati e 0 subiti e adesso non crocifiggono Grella, Zarbano, Pastore e chi sta in loro compagnia? Dopo un mercato di ottimo livello, dopo aver comprato chi serviva alla causa?

Giusto distinguere quel che scrive o dice il tifoso dopo una partita che si poteva anche perdere. Anzi dopo due gare, se mettiamo nel mucchio Cosenza. Parole dure, giuste, dettate da amore e delusione che sistematicamente affiora dopo i primi successi. I giornalisti non possono scrivere da tifosi, hanno un altro compito. Informare e giudicare le gare. Poi, vero, ci sono opinionisti che fanno questo mestiere o che ne fanno altro nella vita e si divertono, dalla poltrona di casa, di scrivere le loro personali verità. Sì, verità assolute. In democrazia esprimersi è anche giusto.

Di tutto, di più attorno al Catania. In una stagione in cui la società ha confermato un allenatore vincente in altre piazze, ha confermato l’ossatura del gruppo che aveva chiuso in modo dignitoso la stagione passata, sul mercato le operazioni sono state azzeccate: la conferma di Dini, il ritorno di Cicerelli, un centrocampo con Aloi e Corbari, gli esterni Casasola e Donnarumma. Mancava il centravanti da 20 gol. Ed è arrivato Caturano che è infortunato ma dovrebbe rientrare contro il Cerignola o ancora dopo contro il Siracusa perchè ha avuto una ricaduta sotto il profilo muscolare. La composizione della squadra non fa una piega. Se dobbiamo mettere l’accento su un colpo mancato, quello ha nome e caratteristiche di Capomaggio. Forse a gennaio, se Toscano cambierà modulo – come sembra – potrebbe arrivare colui che costruisce il gioco. Non ci sarà mai più a Catania un altro Lodi a centrocampo che fa il regista vecchia (o nuova maniera). Toscano ha costruito la sua squadra con due corridori formidabili sulle fasce e due mediani che rompono il gioco. Quando un avversario “legge” bene queste caratteristiche e blocca le corsie, per ora la squadra fa fatica a cambiare idee tattiche.

Ecco perchè, per stessa ammissione dell’allenatore, adesso è arrivato il momento di cambiare modulo: 4-3-3? 3-4-3? Senza Aloi, D’Ausilio, Caturano, Martic, Donnarumma e Rolfini non è che ci siano scelte in abbondanza lì in mezzo e al centro dell’attacco. Una traccia, comunque, Toscano nel dopogara di domenica l’ha data: «I trequartisti devono ragionare più da attaccanti». E allora si potrebbe andare verso il tridente: Forte in mezzo, Cicerelli e uno tra Jimenez e Lunetta laterali.