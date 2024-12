Catania e le montagne russe: serve trovare continuità (e il ritorno degli infortunati)

serie C

Il ko col Potenza è stato pesante. Ora testa al Sorrento

L’immagine simbolo è quella che proponiamo qui accanto: il tecnico Toscano che dà la mano a Stoppa per rialzarsi. Il Catania deve in qualche modo farlo in maniera collettiva e prepararsi alla sfida interna contro il Sorrento. Ieri la squadra, in barba al canonico lunedì libero, è tornata ad allenarsi leccandosi le ferite morali per una sconfitta che ha lasciato il segno, quella con il Potenza, e le ferite fisiche. La presenza del ds Faggiano ai bordi del campo è stata importante per la ripresa del lavoro che dovrà portare alla gara del Massimino.

Gli infortuni

Era stato messo in preventivo che Bethers e Di Gennaro sarebbero mancati per un po’ di tempo. Devono operarsi a Villa Stuart, a Roma. Il portiere in artroscopia per una lesione legamentosa della caviglia destra e Di Gennaro per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Quella del difensore non sarà un’assenza lunghissima, vedremo la reazione di Bethers, sfortunato perché l’anno passato non aveva completato la stagione per un altro infortunio traumatico, in quella attuale era mancato per un paio di settimane dopo il colpo alla testa subìto nel corso del match contro il Cerignola dopo 12 minuti di gara.

L’avvio anticipato della settimana di lavoro servirà anche per monitorare lo stato di salute di alcuni giocatori reduci da traumi o affaticamenti vari. A occhio e croce da qui a domenica, per esempio, Castellini potrebbe ristabilirsi in maniera totale e per una difesa da ricostruire è una notizia lieta. Stesso discorso per Inglese che nella settimana di preparazione al match contro il Potenza s’era allenato con il contagocce. Tutte situazioni che sono monitorate e che verranno stabilizzate al momento delle convocazioni per la sfida di domenica. Bisognerà attendere per avere la certezza del recupero di Luperini, assente in quattro delle ultime sei gare.Quanto a Farroni, il portiere che nelle scorse ore era arrivato a Catania si è sottoposto alle visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato. Va a completare il reparto orfano di Bethers.

Chi rientra?

Ci sono degli aspetti positivi da sottolineare, primo tra tutti il ritorno a pieno ritmo di De Rose in un centrocampo che ha cercato di vivacizzare nelle due fasi imprimendo se possibile velocità entrando deciso nei contrasti anche quelli più pericolosi. L’ex capitano del Cesena ha finito il match stremato, ma ha finalmente confermato quanto sia utile per il gioco della squadra ma anche per l’aspetto mentale di una squadra labile che ha bisogno di un leader a cui appoggiarsi.

Ci sarà da recuperare mentalmente due elementi che servono a tutti i costi come Stoppa, che ha vissuto una giornata nera dopo un periodo davvero positivo, ma anche Quaini che con l’assenza di Di Gennaro dovrebbe continuare ad agire da centrale della difesa. Aveva giocato una gara priva di errori, salvo poi combinare il pasticcio che ha portato al vantaggio di Caturano con la complicità di Ierardi e di Adamonis.