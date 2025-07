Catania, ecco Tiago Casasola: da Norcia energia e ambizione per una nuova sfida

serie C

Sul campo e fuori, promette corsa, potenza e un impegno totale sotto la guida di Toscano. Sabato la squadra si mostra alla città, mentre la società lavora sul mercato per rinforzare la rosa

Due stagioni a Terni prima di approdare al Catania. La nuova rincorsa di Tiago Casasola comincia all’insegna dell’entusiasmo che ha portato nel gruppo e anche all’insegna di corsa e potenza fisica che si intravedono già durante gli allenamenti nel ritiro di Norcia.

Ieri Casasola, attraverso i canali ufficiali del club, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Mi piace il metodo di lavoro di Toscano, allenatore che pretende tutto l’impegno da parte del gruppo. Questo atteggiamento alla fine paga, perché in campionato ci sarà da lottare in maniera continua”.

Il difensore che può agire anche sulle fasce, a centrocampo, soprattutto sulla destra, ha aggiunto: “La mission di questo Catania è innanzitutto coinvolgere tutto l’ambiente per far sì che si raggiunga qualcosa di grande”.

La squadra si prepara al test di sabato con una formazione locale il Trodica. Il via alle 18,30 mentre in serata la squadra sfilerà in piazza San Benedetto per presentarsi alla città che sta ospitando il ritiro estivo. Arriveranno i gruppi organizzati per un primo approccio con il nuovo gruppo. Sul mercato il ds Pastore tiene calda la pista che porta a Vallocchia e ad Aloi della Ternana.