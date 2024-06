Catania, Faggiano si presenta: «Nessuna rivoluzione, c’è una base importante». Ma sull’allenatore non si sbilancia

SERIE C

La conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo

Daniele Faggiano, nuovo ds del Catania presentato in mattinata, ha già tracciato le linee guida del suo lavoro: “Il sessanta o settanta per cento dei giocatori vorremmo portarlo in ritiro per consentire all’allenatore di lavorare subito con una base importante”. Altra considerazione: “Ho voluto firmare subito per avere più tempo a disposizione per lavorare. Arrivo a Catania con entusiasmo, con la voglia di lavorare per il bene del club. C’è da lavorare e non da rivoluzionare”. Le strutture: “Ci alleneremo al Cibalino e sul campo principale del Massimino. Per tanti club è una chimera, per noi sarà una fortuna. Il mento erboso del campo dietro la Sud è perfetto e questo ci interessa”.

Il ritiro sarà organizzato ad Assisi a metà mese. Ieri sono state confermate le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, Sul nome dell’allenatore, Faggiano, così come il vice presidente Grella, hanno assicurato che sarà ufficializzato presto. Nessun nome certo, ma Toscano resta in pole.