SERIE C
Catania Fc, blitz di Pelligra al Massimino per l’allenamento: la carica del presidente in vista dell’esordio in campionato col Foggia
Il massimo dirigente ha assistito all'allenamento diretto dal tecnico Toscano, parlando a lungo con i giocatori
Ross Pelligra, arrivato a Catania da qualche giorno per mettere a punto le strategie della società e per assistere alla prima gara di campionato, domenica ospite il Foggia, nel pomeriggio ha fatto capolino sul tappeto verde dello stadio Massimino. Il presidente rossazzurro accompagnato dal vice presidente Vincenzo Grella e dal consigliere David Tucker, ha assistito all’allenamento diretto dal tecnico Toscano, parlando a lungo con i giocatori.
Il Catania è ancora vigile sul mercato e medita di portare a termine tre colpi in entrata (Vallocchia, Caturano, forse ancora Leonardi) ma deve cedere i nove giocatori che non fanno parte del progetto. Dopo il confronto con il Foggia il ds Ivano Pastore tenterà di chiudere le operazioni in entrata e quelle in uscita.
